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蔣萬安臉書駁沈伯洋「社區中心發毒品與針頭」 2小時驚湧逾10萬則留言

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蔣萬安臉書駁沈伯洋「社區中心發毒品與針頭」2小時驚湧逾10多萬則留言。圖／取自蔣萬安臉書
蔣萬安臉書駁沈伯洋「社區中心發毒品與針頭」2小時驚湧逾10多萬則留言。圖／取自蔣萬安臉書

台北市長蔣萬安今晚間臉書發文，明確反對民進黨台北市長參選人沈伯洋提「在社區中心發毒品與針頭」發文短短兩小時湧入逾14萬則留言，表達對毒品零容忍。

2026九合一選舉

蔣萬安競選辦公室今晚表示，市長發文一針見血、直攻要害，明確反對在社區中心發毒品與針頭，倒是沈伯洋委員的論述，社區中心不見了、毒品不見了，只剩下美沙冬當擋箭牌。沈委員無法面對過去自己的主張，留言區倒先在深夜忙了起來。可能真的急了？截至晚間11點，發文短短兩小時湧入逾10萬則留言，經費在燃燒，真是辛苦了。

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋主張「台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」台北市長蔣萬安臉書晚間發文表示，反毒沒有模糊空間，不要拿美沙冬計畫遮掩。

蔣萬安說，台北市的社區容許提供毒品跟針頭，供吸毒者施打嗎？要提供哪些需要針頭的毒品？如果要有這樣的社區，可以放在哪裡？市民能接受嗎？

他說，身為市長，除了全力支持警方查緝毒品相關的走私、販賣、製造、使用；也支持各級學校全面深化反毒教育，以及社福、衛生、心輔等多單位的共同輔導。

蔣萬安說，但是，這絕對不等於美化毒品，或者幫吸毒者找理由。毒品的氾濫絕大原因來自於背後龐大的生產鏈、供應鏈，因為金錢的誘因驅動這項犯罪活動，這個需求是被創造出來的，各國政府甚至進行跨國的合作，來打擊這項數百年來殘害人類健康發展的邪惡事物。

蔣萬安指出，沈伯洋委員在毒品問題上的立場被揭露，說是在製造恐慌，但「我不是在製造恐慌，我是在示警危險」危險的不是反毒的一方，危險來自於模糊了毒品跟藥物的界線。

蔣萬安也說，不要拿美沙冬計畫遮掩，醫療單位跟社區中心、私人機構不一樣；美沙冬跟毒品針頭施打不一樣。沈伯洋委員應該要正視自己的主張，不要把恐懼跟疑慮留給市民。

蔣萬安臉書駁沈伯洋「社區中心發毒品與針頭」2小時驚湧逾10多萬則留言。圖／取自蔣萬安臉書
蔣萬安臉書駁沈伯洋「社區中心發毒品與針頭」2小時驚湧逾10多萬則留言。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安 沈伯洋 毒品 2026九合一選舉

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