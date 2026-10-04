立院法制局前局長：違反規則 政黨應節制

行政院長卓榮泰在立法院秀出沈伯洋競選「船員證」、民進黨立委在立法院議場合唱競選歌曲「台北順起來」。立法院法制局前局長陳清雲表示，已違反立法院議場規則第十五條，議場只提供立法院開會用途的規定，期待政黨自我節制，共同維護國會議場的莊嚴，避免議場淪為政黨競選場所。民主文教基金會董事長桂宏誠則呼籲，立法院長韓國瑜應該出面管理。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，卓榮泰輔選宣傳不涉及違反「公務人員行政中立法」，但卓榮泰在政府機關的立法院議場內，備詢時段雖暫時休息，但仍屬公務時間，即使不構成違反公務人員行政中立法，卻凸顯行政院長和民進黨立委重視輔選勝過行政院的工作，且不尊重到立法院備詢的莊嚴性。

桂宏誠質疑，其他參選人是否也可以洽公之名到行政院，比照同樣模式拍個文宣相片或影片。議場屬政府機關又有直播，行政院長可否在備詢場合，為特定參選人製作選舉文宣？綠委又可否在議場內高唱「洋流」競選歌曲，立法院長韓國瑜應該管一管，至少中斷直播，議事工作人員隨即退場。

台北大學公行系教授劉嘉薇表示，行政院長是最高行政機關首長，又是在立法院議場因公備詢期間，展示特定參選人相關內容，可能產生公私角色界線觀感疑慮。而立法院議場畢竟是行使立法權的正式場所。如果各政黨都把議場當成替候選人宣傳的場所，恐怕會模糊國會議事與選舉活動之間的界線。

東吳大學政治系副教授左宜恩表示，行政院長在上班時間於立法院議場，以手機畫面表明支持對象，如果只有單純以秀照片方式，往往會被視為僅為單純個人的意見表達，尚未真正達到以其行政權力偏袒單一候選人的行政不中立情況。