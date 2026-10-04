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議場風波 卓揆秀洋流文宣 挨批行政不中立

聯合報／ 記者楊正海張曼蘋屈彥辰王小萌／台北報導

行政院長卓榮泰昨在立法院議場秀出民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選文宣「船員證」，遭在野黨質疑違反行政中立。台北市長蔣萬安昨批評，「民進黨的政務官，選舉大於治國」；沈伯洋則說，拜託看清楚法條，在野黨引用的法條是在規範機關。

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對於國民黨立委王鴻薇檢舉卓榮泰違反選罷法，卓榮泰表示，看法律該怎麼做，一切依法處理。不過他強調，那不是公開展示，是個別立委要和他照相。他還對記者表示，那是手機封面，希望更多人來加入。面對記者追問，卓還意有所指地說看哪天可以（把桌面）改成甘蔗，暗諷台北市長蔣萬安日前傳出忘記帶走廟方送的甘蔗一事。

蔣萬安批評，民進黨助選大於一切，所以是否違法、違憲，行政院都自己解釋、自己認定。行政權凌駕司法、霸凌立法，希望所有民眾睜大眼睛，用手中選票，「向卓榮泰、賴清德說不」。

沈伯洋昨出席民進黨議員鍾佩玲競總成立前回應，「今天是佩玲議員競總成立，不想在這邊上課」，拜託他們要看清楚法條，他們所引用的法條是在規範機關，他們搞清楚就好。

國民黨文傳會主委陳以信質疑，卓榮泰是全國最高行政機關首長，法律要求基層公務員不能利用行政資源助選，為何行政院長反而可以帶頭做壞示範？上樑自己帶頭踩線，要下面幾十萬公務員怎麼嚴守行政中立？

國民黨立委賴士葆表示，卓榮泰此舉違反行政中立，不論是不是休息時間，立法院議場是公開場合，不是私人場合，若是去後面休息室秀就沒有人會管，但在公開場合刻意秀出，就是公然替沈伯洋宣傳造勢。民眾黨立院黨團總召陳清龍則表示，議場不是造勢場，卓榮泰已經為全國公務員做出最差的示範。

民進黨立委王世堅表示，立院剛開議，藍白端「一些前菜」要來羞辱卓榮泰。民進黨團副幹事長陳培瑜反酸，看到「一張手機桌布、一首歌曲」不用這麼緊張，「真正耽誤國政的，是該審的預算不審」。

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