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防柯志恩變韓流 綠急固盤

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北報導

九合一選舉倒數計時中，高雄市長選戰持續升溫，近期部分民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆與國民黨參選人柯志恩支持度接近，除了加深了民進黨「高雄不夠穩」的擔憂，也成了民進黨中央選情最緊張的地區之一，黨主席賴清德更下令「高雄絕不能丟」；藍營則積極搶攻白營選票，力拚港都逆襲的最後一哩路。

2026九合一選舉

民進黨人士指出，柯志恩九月在高雄啟動大型造勢，擬重造當年「韓流」盛況，綠營內部也開始鞏固組織基層，除了高雄市前市長陳菊系統大將許立明擔任競選總幹事、全面控盤，賴清德親盯選情、高雄市長陳其邁地方輔選幹部也都入隊，打出「高雄隊」要守住這一關的旗幟。

據了解，陳其邁除了嚴正提醒賴瑞隆團隊謹慎應對外，陳其邁的地方組織幹部、核心班底也全數入隊，整合「高雄隊」破除對手耳語。但也因為賴瑞隆民調差距一直無法持續穩定擴大，賴清德親盯選情、菊系操盤手許立明全面控盤，雖然中間選票仍有再加強空間，但綠營基本盤已多數歸隊；關鍵要看柯志恩在最後關頭有無選戰爆發力，但目前觀察並無成功複製當年「韓流」的跡象。

關於柯志恩選情，藍營人士表示，二○二四年總統選舉中，民眾黨前主席柯文哲曾在高雄市拿下百分之廿一的選票，民眾黨在高雄市的政黨票則為百分之十七點五，顯見民眾黨在高雄雖無基層組織，但也仍有二成上下支持度，因此柯志恩祭出「雙柯合體」並頻頻替白營議員參選人站台，力圖開拓白營票源。

藍營輔選人士分析，韓國瑜當年在高雄憑著草根形象，主打「庶民覺醒」，成功召喚對民進黨長期執政不滿的群眾，形塑韓流；但目前高雄情勢已不同，柯志恩與白營一同主打「下架新潮流」，也是鎖定當年對綠營整體施政不滿的族群。

該人士認為，柯志恩鳳山造勢人數驚人，證明立法院前院長王金平、地方力量已動起來，王金平親自任競選主委，將對柯志恩在舊高雄縣區選情有所加持。不過高雄基本盤綠大於藍，柯志恩真要翻轉高雄，最後一哩路恐怕仍必須相當拚命。

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