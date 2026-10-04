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AI公司爭霸戰不再只拚效能 「可愛」是下一個致勝利器

觀察站／大賴努力扛小賴 用心良苦

聯合報／ 本報記者郭韋綺王昭月

二○二六選情冷，民眾黨創黨主席柯文哲高雄輔選直言「打得太沉悶」，要藍營加大攻擊力道。自認為與國民黨對手柯志恩拉開差距的民進黨賴瑞隆，同日祭出總統、副總統站台，華麗輔選陣仗透露民進黨有輸不得的壓力，稍有不慎恐衝擊賴總統政權，「大賴」力扛「小賴」，堪稱用心良苦。

2026九合一選舉

柯志恩二度參選高雄市長，對上出民進黨新系立委賴瑞隆。柯志恩勤走基層，昨天、今天連續兩天與民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌合體，「藍白合」在高雄實質進入作戰模式。藍白「雙柯會」同日對撞民進黨「雙賴會」，藍綠決戰高雄互不相讓。

政治學者廖達琪觀察，柯志恩、賴瑞隆民調微幅拉鋸，要凝聚非綠陣營氣勢，民眾黨是國民黨向外拓票的助力，白營在高雄政黨支持度約百分之五，七成表態支持藍營，剩餘未表態者為年輕族群，對藍綠不滿、同情柯文哲的中間選民。若從二○二四年總統大選推估，藍白票數相加已具備與綠營正面抗衡實力，若藍白合成功，有助翻轉局勢。

面對藍白加乘效應的威脅，民進黨號召基本盤歸隊，更祭出重兵防守，府院黨傾全力壓陣，不分派系從賴總統、前總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌等紛為「小賴」抬轎；賴總統八月在高雄主持民進黨中常會，甚至搬出「北戴河會議」，強調高雄市長這局不能輸，蔡英文五度與賴「同框」，傾力加持。

從綠營府院黨一再提高輔選規格，以及大咖合體次數，甚至超越其他縣市，顯示民進黨在高雄市長一役有不能輸的壓力。莫非誠如柯文哲所言，柯志恩這局若拿下高雄，民進黨主席賴清德恐需換人，由此邏輯，即不難窺見新潮流系的「大賴」面對自身的政權保衛戰，為何非力扛「小賴」不可。  

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