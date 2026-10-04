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AI公司爭霸戰不再只拚效能 「可愛」是下一個致勝利器

港都選戰 雙柯喊下架新潮流 賴瑞隆回嗆

聯合報／ 記者郭韋綺張議晨／高雄報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）昨天與民眾黨創黨主席柯文哲（右）「雙柯合體」掃街拜票。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）昨天與民眾黨創黨主席柯文哲（右）「雙柯合體」掃街拜票。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨與民眾黨創黨主席柯文哲「藍白合」掃街，今再與民眾黨主席黃國昌合體。柯文哲稱「賴瑞隆太好打了」；柯志恩說，藍白合下架新潮流。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨有賴清德總統、副總統蕭美琴等人輔選，高雄市長陳其邁說，高雄曾碰到韓國瑜「愛情詐騙」，不能再選錯人。賴瑞隆回嗆雙柯「不懂高雄人」。

2026九合一選舉

柯志恩、柯文哲昨早合體，陪民眾黨高雄唯一的議員參選人林于凱掃街，所到之處萬頭攢動，爭相握手合照。攤商送上發糕、雞腿等；有支持者送上香蕉，柯大方收下回「絕對是旗山香蕉」。

柯文哲說，二○二六選舉只有新北、高雄兩大戰場，民進黨攻破新北，國民黨主席鄭麗文就得下台，柯志恩拿下高雄，民進黨主席賴清德要換人；他觀察「賴瑞隆太好打了」，但高雄選戰太沉悶，柯志恩應該找黃國昌當競選總幹事，「讓黃把Ｄ槽的東西拿出來講一遍就好」。

網友酸柯文哲、柯志恩「這柯都一樣」，柯志恩說，兩人性別、政黨都不同，共同點是直率、務實，柯面對問題直接找解方，受到年輕人支持；藍白一定要團結合作，下架新潮流。柯文哲說，只要邀請，「客隨主便」，一定盡力配合。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）昨舉行百工百業後援會成立大會，賴清德總統（左）南下相挺。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）昨舉行百工百業後援會成立大會，賴清德總統（左）南下相挺。記者劉學聖／攝影

賴瑞隆昨有綠營大咖助陣，蕭美琴二周前南下輔選，昨早偕賴到鹽埕教會參加感恩祝福祈禱會，凝聚教會力量助選。賴總統昨下午也二度到高雄挺賴，參加賴瑞隆百工百業後援會成立大會。

賴總統說，賴瑞隆當選後，中央、地方一起顧高雄，賴瑞隆民調差距已拉開，台北有「洋流」，高雄有「隆捲風」，呼籲市民支持；賴總統也感謝陳其邁，「如果每個縣市長都跟陳一樣，我就輕鬆了」。

陳其邁批評，立法院長韓國瑜競選高雄市長時，提出太平島挖石油、愛情摩天輪政策都落空，就像談戀愛的男女，一覺醒來驚覺碰到「愛情詐騙」，高雄浪費二年，不能再選錯人。賴瑞隆回擊柯文哲，選舉不是好不好打的問題，人民要看如何延續發展，「兩柯」不了解高雄人關心什麼。

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觀察站／大賴努力扛小賴 用心良苦

二○二六選情冷，民眾黨創黨主席柯文哲高雄輔選直言「打得太沉悶」，要藍營加大攻擊力道。自認為與國民黨對手柯志恩拉開差距的民進黨賴瑞隆，同日祭出總統、副總統站台，華麗輔選陣仗透露民進黨有輸不得的壓力，稍有不慎恐衝擊賴總統政權，「大賴」力扛「小賴」，堪稱用心良苦。

立院法制局前局長：違反規則 政黨應節制

行政院長卓榮泰在立法院秀出沈伯洋競選「船員證」、民進黨立委在立法院議場合唱競選歌曲「台北順起來」。立法院法制局前局長陳清雲表示，已違反立法院議場規則第十五條，議場只提供立法院開會用途的規定，期待政黨自我節制，共同維護國會議場的莊嚴，避免議場淪為政黨競選場所。民主文教基金會董事長桂宏誠則呼籲，立法院長韓國瑜應該出面管理。

議場風波 卓揆秀洋流文宣 挨批行政不中立

行政院長卓榮泰昨在立法院議場秀出民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選文宣「船員證」，遭在野黨質疑違反行政中立。台北市長蔣萬安昨批評，「民進黨的政務官，選舉大於治國」；沈伯洋則說，拜託看清楚法條，在野黨引用的法條是在規範機關。

防柯志恩變韓流 綠急固盤

九合一選舉倒數計時中，高雄市長選戰持續升溫，近期部分民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆與國民黨參選人柯志恩支持度接近，除了加深了民進黨「高雄不夠穩」的擔憂，也成了民進黨中央選情最緊張的地區之一，黨主席賴清德更下令「高雄絕不能丟」；藍營則積極搶攻白營選票，力拚港都逆襲的最後一哩路。

藍綠大咖輔選 蕭美琴南嘉趕場 韓國瑜妙喻雲林「武當派」

南部選情加溫，藍綠陣營各自出動大咖輔選，副總統蕭美琴昨南下為民進黨台南市長參選人陳亭妃、嘉義縣長參選人蔡易餘站台，立法院長韓國瑜則到雲林斗六市為國民黨雲林縣長參選人張嘉郡、斗六市長參選人黃尤美拜廟輔選。

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