港都選戰 雙柯喊下架新潮流 賴瑞隆回嗆

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨與民眾黨創黨主席柯文哲「藍白合」掃街，今再與民眾黨主席黃國昌合體。柯文哲稱「賴瑞隆太好打了」；柯志恩說，藍白合下架新潮流。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨有賴清德總統、副總統蕭美琴等人輔選，高雄市長陳其邁說，高雄曾碰到韓國瑜「愛情詐騙」，不能再選錯人。賴瑞隆回嗆雙柯「不懂高雄人」。

柯志恩、柯文哲昨早合體，陪民眾黨高雄唯一的議員參選人林于凱掃街，所到之處萬頭攢動，爭相握手合照。攤商送上發糕、雞腿等；有支持者送上香蕉，柯大方收下回「絕對是旗山香蕉」。

柯文哲說，二○二六選舉只有新北、高雄兩大戰場，民進黨攻破新北，國民黨主席鄭麗文就得下台，柯志恩拿下高雄，民進黨主席賴清德要換人；他觀察「賴瑞隆太好打了」，但高雄選戰太沉悶，柯志恩應該找黃國昌當競選總幹事，「讓黃把Ｄ槽的東西拿出來講一遍就好」。

網友酸柯文哲、柯志恩「這柯都一樣」，柯志恩說，兩人性別、政黨都不同，共同點是直率、務實，柯面對問題直接找解方，受到年輕人支持；藍白一定要團結合作，下架新潮流。柯文哲說，只要邀請，「客隨主便」，一定盡力配合。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）昨舉行百工百業後援會成立大會，賴清德總統（左）南下相挺。記者劉學聖／攝影

賴瑞隆昨有綠營大咖助陣，蕭美琴二周前南下輔選，昨早偕賴到鹽埕教會參加感恩祝福祈禱會，凝聚教會力量助選。賴總統昨下午也二度到高雄挺賴，參加賴瑞隆百工百業後援會成立大會。

賴總統說，賴瑞隆當選後，中央、地方一起顧高雄，賴瑞隆民調差距已拉開，台北有「洋流」，高雄有「隆捲風」，呼籲市民支持；賴總統也感謝陳其邁，「如果每個縣市長都跟陳一樣，我就輕鬆了」。

陳其邁批評，立法院長韓國瑜競選高雄市長時，提出太平島挖石油、愛情摩天輪政策都落空，就像談戀愛的男女，一覺醒來驚覺碰到「愛情詐騙」，高雄浪費二年，不能再選錯人。賴瑞隆回擊柯文哲，選舉不是好不好打的問題，人民要看如何延續發展，「兩柯」不了解高雄人關心什麼。