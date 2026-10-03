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江啟臣競總成立 民眾黨台中隊突喊不出席：若造成困擾就不參加

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員江和樹今晚在臉書貼文，表示民眾黨決定不參加江啟臣（左）競選總部成立活動。圖／取自臉書
台中市議員江和樹今晚在臉書貼文，表示民眾黨決定不參加江啟臣（左）競選總部成立活動。圖／取自臉書

民眾黨原訂明天由秘書長周榆修、當機立委及台中市議員江和樹、黨團總召陳清龍帶隊，率台中隊議員參選人一同出席國民黨台中市長參選人江啟臣10月4日競選總部成立大會，晚間臨時接獲主辦方通知，僅周榆修、立委、陳清龍及江和樹4人可上台，其他議員參選人無法登台，民眾黨決定不出席。

2026九合一選舉

據了解，台中市少數議員選區藍白競爭激烈，國民黨議員希望市長參選人造勢活動不要造成支持者「誤解」。民眾黨則傳出「可能溝通出問題」，屆時秘書長周榆修仍會率相關人員到場，並上台致詞。

江和樹今晚在臉書表示，原本台中隊6位議員參選人準備一起前往，希望透過共同出席展現合作，沒想到臨時接到江啟臣幕僚通知，只有周榆修、立法委員、陳清龍及他本人可以上台，其餘議員參選人不能上台。

江和樹表示，既然民眾黨台中隊參選人無法一起上台、共同參與，民眾黨決定不出席，「若我們的到場會讓主辦團隊為難，那我們就不造成困擾。」

江和樹說，原本期待能一起出席、展現合作，如今安排有了變化，「我們尊重，也只能遺憾。」他強調，民眾黨仍誠心祝福江啟臣競選總部成立大會順利，也祝福江啟臣順利當選。

這場臨時變化，也讓原本外界關注的藍白合作出現插曲。江啟臣競選總部成立原規畫邀請藍營要角站台，包括台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及立法院長韓國瑜等人，民眾黨台中隊原本也預計組隊參與，如今因登台安排改變，最終決定缺席。

江啟臣 台中 民眾黨 2026九合一選舉

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