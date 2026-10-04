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鄭麗文力挺李四川 洋流慧聚連線

聯合報／ 記者王長鼎林媛玲林昭彰／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨成立新北客家後援會，主席鄭麗文（右）到場相挺。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨成立新北客家後援會，主席鄭麗文（右）到場相挺。記者潘俊宏／攝影

新北市長選舉激戰，國民黨主席鄭麗文昨站台市長參選人李四川，鄭麗文抨擊民進黨，指這是一場對抗資源豐沛政治家族與國家機器的「不公平戰役」，李四川強調自己參選非關權位而是承接責任，號召鄉親集中選票支持。民進黨蘇巧慧則與台北市長參選人沈伯洋組成「洋流慧聚」連線，首次新北合體亮相，將推動雙北共好。

2026九合一選舉

李四川新北客家後援會昨成立，鄭麗文與李四川昨在板橋競選總部合體，兩人現身會場時，現場數百位客家鄉親情緒高昂，凍蒜與加油聲不絕於耳。

客家後援會榮譽總會長范姜炳煌說，李四川將原本瀕臨爛尾的大巨蛋成功拯救並啟用，獲得台北市民高度肯定，更成功引進輝達落腳北市科，希望川伯把輝達的招商經驗帶到新北。

鄭麗文說，年底這一場選舉是一個不對稱的戰爭，是一場不公平的選舉，對抗的是民進黨最有力、資源最豐沛的家族的公主，且還面對國家機器排山倒海的壓力；李四川也稱自己的資源有限，不像對手在廿九區全部掛滿看板，更自嘲因資源不足，競選總部這裡也沒裝冷氣。

「洋流慧聚」新北首站選在三峽北大特區，蘇巧慧說，沈伯洋過去曾在三峽北大教書，對當地非常熟悉。到三峽老街商圈時，三千多位民眾湧入三峽祖師廟前廣場，長福橋擠滿民眾高喊凍蒜。

蘇巧慧說，未來她和沈伯洋不只在交通、教育、社政等議題將相互串連，在觀光、文化等產業規畫也將各自發展自己城市的特色，「既競爭又合作」讓兩座城市在保有各自主體性的前提下，一起為市民打造更優質的生活環境。蘇巧慧更打趣向沈伯洋下戰帖，「要讓台北人假日都來新北玩」，展現兩人一起打拚的默契和好感情。

2026九合一選舉

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