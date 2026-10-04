聽新聞
0:00 / 0:00

選舉倒數 張善政、黃世杰談建設隔空交火

聯合報／ 記者江婉儀陳恩惠陳俊智／桃園報導
桃園市長張善政（左一）昨出席台鐵平鎮臨時站通車典禮，與民進黨市長參選人黃世杰（左三）同框；昨晚黃世杰南桃園競總成立，批市政空轉，市長彷彿退休。桃市府表示，政治口水無助發展。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政（左一）昨出席台鐵平鎮臨時站通車典禮，與民進黨市長參選人黃世杰（左三）同框；昨晚黃世杰南桃園競總成立，批市政空轉，市長彷彿退休。桃市府表示，政治口水無助發展。記者江婉儀／攝影

選舉倒數，賴清德總統連兩天到桃園，為同黨市長參選人黃世杰輔選。賴總統表示，桃園過去三年多按下停止鍵，市政滿意度六都末段班。黃世杰說，桃園建設延宕，還要繼續空轉嗎？國民黨桃園市長張善政昨公布政治獻金專戶，他強調執政四年沒花時間包裝自己，盼大家繼續「挺善良」。新聞處長羅楚東說，政治口水對桃園沒有幫助。

2026九合一選舉

賴總統昨晚出席黃世杰南桃園競選總部成立，現場湧入上萬名支持者。賴總統前天到龜山區顯應祖師廟參香，稱讚黃能力優秀，許願能高票當選。

賴清德表示，桃園應該往前衝，就像鄭文燦當市長一樣，但桃園過去三年來按下停止鍵，重大建設無法如期完工，市民滿意度六都末段班；他推薦黃世杰四十七歲，年輕有衝勁，而且住在桃園，選年輕有活力的市長，與桃園全國最年輕直轄市才相符。

黃世杰說，桃園市長換成當過行政院長的張善政，軌道建設延宕，幽靈公車天怒人怨，未來要繼續空轉嗎？他批評張善政彷彿過退休生活，被拍到住在新店、在新北逛超市，讓他再當一任，會全心投入打拚嗎？

張善政昨出席平鎮地方健走活動，黃世杰也到場，張與藍綠民代在台上拍照時，主動邀請黃世杰上台合影。台鐵平鎮臨時站昨啟用，黃世杰與交通部長陳世凱從中壢搭火車到平鎮站，再次與張善政同台。

張善政昨天在臉書公布政治獻金專戶，懇請民眾再支持。張善政說，四年前把畢生專業與經驗奉獻給桃園，執政四年，他也沒有把時間花在包裝自己，而是把該做的事情往前推進；四年前的承諾逐項實現，桃園不能停在這裡，希望大家繼續和他並肩同行。

桃園市新聞處長羅楚東表示，政治口水對桃園的發展沒有幫助，就讓黃世杰與中央高官繼續相互唱和，在造勢場合自得其樂，市府團隊不會被政治攻擊影響，會繼續默默做事，以實際的作為讓桃園前進。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋競選總部4日成立 團隊公布出席人選

陳佩琪：賴清德敢保證家人沒在海外置產 我把台北市長票投給洋流

新北激戰 李四川、蘇巧慧搶攻3票倉

影／新北市議員王威元成立競總 致詞爆料：6日以後還會有人被抓

相關新聞

港都選戰…雙柯喊下架新潮流 賴瑞隆回嗆

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨與民眾黨創黨主席柯文哲「藍白合」掃街，今再與民眾黨主席黃國昌合體。柯文哲稱「賴瑞隆太好打了」；柯志恩說，藍白合下架新潮流。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨有賴清德總統、副總統蕭美琴等人輔選，高雄市長陳其邁說，高雄曾碰到韓國瑜「愛情詐騙」，不能再選錯人。賴瑞隆回嗆雙柯「不懂高雄人」。

觀察站／大賴努力扛小賴 用心良苦

二○二六選情冷，民眾黨創黨主席柯文哲高雄輔選直言「打得太沉悶」，要藍營加大攻擊力道。自認為與國民黨對手柯志恩拉開差距的民進黨賴瑞隆，同日祭出總統、副總統站台，華麗輔選陣仗透露民進黨有輸不得的壓力，稍有不慎恐衝擊賴總統政權，「大賴」力扛「小賴」，堪稱用心良苦。

防柯志恩變韓流 綠急固盤

九合一選舉倒數計時中，高雄市長選戰持續升溫，近期部分民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆與國民黨參選人柯志恩支持度接近，除了加深了民進黨「高雄不夠穩」的擔憂，也成了民進黨中央選情最緊張的地區之一，黨主席賴清德更下令「高雄絕不能丟」；藍營則積極搶攻白營選票，力拚港都逆襲的最後一哩路。

議場風波…卓揆秀洋流文宣 挨批行政不中立

行政院長卓榮泰昨在立法院議場秀出民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選文宣「船員證」，遭在野黨質疑違反行政中立。台北市長蔣萬安昨批評，「民進黨的政務官，選舉大於治國」；沈伯洋則說，拜託看清楚法條，在野黨引用的法條是在規範機關。

立院法制局前局長：違反規則 政黨應節制

行政院長卓榮泰在立法院秀出沈伯洋競選「船員證」、民進黨立委在立法院議場合唱競選歌曲「台北順起來」。立法院法制局前局長陳清雲表示，已違反立法院議場規則第十五條，議場只提供立法院開會用途的規定，期待政黨自我節制，共同維護國會議場的莊嚴，避免議場淪為政黨競選場所。民主文教基金會董事長桂宏誠則呼籲，立法院長韓國瑜應該出面管理。

藍綠大咖輔選 蕭美琴南嘉趕場 韓國瑜妙喻雲林「武當派」

南部選情加溫，藍綠陣營各自出動大咖輔選，副總統蕭美琴昨南下為民進黨台南市長參選人陳亭妃、嘉義縣長參選人蔡易餘站台，立法院長韓國瑜則到雲林斗六市為國民黨雲林縣長參選人張嘉郡、斗六市長參選人黃尤美拜廟輔選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。