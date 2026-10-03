新竹台派大集結！ 逾300人跨界支持莊競程、林士凱、曾聖凱

「新竹台派大辦桌」今登場，現場湧入逾300人，主辦活動的民進黨北區市議員參選人林士凱表示，台派不分政黨，只要認同台灣，就是最大公約數；新竹市長參選人莊競程則誓言，11月28日一定要翻轉新竹。

金曲客家歌王黃子軒、客語創作歌手王鍾惟、獨立樂團「農村武裝青年」、「法律白話文運動」劉珞亦、立委王義川、前立委陳柏惟、政論節目主持人李正皓、竹北市長參選人曾聖凱等人均受邀出席。

林士凱表示，面對年底選舉，盼大家踴躍投票，將過去公民參與累積的力量，轉化為推動地方改變的動力，讓認同台灣、尊重民主、具備治理能力的參選人承擔責任，回應市民期待。

莊競程表示，當年從學術界跨入政治，從不被看好到成功當選，每一場都是艱困挑戰，但「越困難越要勇敢、越艱困越要突破」，一定會在11月28日翻轉新竹。

陳柏惟表示，新竹市人口年輕、科技產業發展快速，但交通壅塞與生活空間等問題仍是市民每天面對的課題。他與莊競程同期擔任立委，也見證莊在疫情期間於立法院衛環委員會處理疫苗、快篩等議題，形容莊是「在最難的選區，做最專業的事情」，其理工博士、陽明交大教學及國會歷練，正是新竹市政治理需要的專業力量。

曾聖凱指出，新竹縣市早已形成共同生活圈，通勤、就業與日常生活跨越行政區界線，期待未來新竹市與竹北市加強合作，共同回應居民生活需求。

李正皓表示，新竹是全球科技產業重鎮，期待新竹縣市能「藍天變綠地」，並喊話希望新竹市在明年「天下雜誌」相關評比擺脫後段班，「不要讓新竹人被笑」。

王義川則批評，市長高虹安任內未能帶動新竹進步，空橋政策與交通問題仍有待解決，呼籲台派團結，也向現場民眾推薦莊競程，支持熟悉新竹的莊競程帶領城市向前。

陳柏惟表示，新竹市人口年輕、科技產業發展快速，但交通壅塞與生活空間等問題仍是市民每天面對的課題。圖／林士凱提供

「新竹台派大辦桌」由民進黨北區市議員參選人林士凱主辦。圖／林士凱提供

曾聖凱期待未來新竹市與竹北市加強合作，共同回應居民生活需求。圖／林士凱提供

「新竹台派大辦桌」今登場，現場湧入逾300人。圖／林士凱提供