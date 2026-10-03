快訊

AI公司爭霸戰不再只拚效能 「可愛」是下一個致勝利器

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹台派大集結！ 逾300人跨界支持莊競程、林士凱、曾聖凱

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「新竹台派大辦桌」由民進黨北區市議員參選人林士凱（右）主辦，新竹市長參選人莊競程（中）、竹北市長參選人曾聖凱（左）等人均受邀出席。圖／林士凱提供
「新竹台派大辦桌」由民進黨北區市議員參選人林士凱（右）主辦，新竹市長參選人莊競程（中）、竹北市長參選人曾聖凱（左）等人均受邀出席。圖／林士凱提供

「新竹台派大辦桌」今登場，現場湧入逾300人，主辦活動的民進黨北區市議員參選人林士凱表示，台派不分政黨，只要認同台灣，就是最大公約數；新竹市長參選人莊競程則誓言，11月28日一定要翻轉新竹。

2026九合一選舉

金曲客家歌王黃子軒、客語創作歌手王鍾惟、獨立樂團「農村武裝青年」、「法律白話文運動」劉珞亦、立委王義川、前立委陳柏惟、政論節目主持人李正皓、竹北市長參選人曾聖凱等人均受邀出席。

林士凱表示，面對年底選舉，盼大家踴躍投票，將過去公民參與累積的力量，轉化為推動地方改變的動力，讓認同台灣、尊重民主、具備治理能力的參選人承擔責任，回應市民期待。

莊競程表示，當年從學術界跨入政治，從不被看好到成功當選，每一場都是艱困挑戰，但「越困難越要勇敢、越艱困越要突破」，一定會在11月28日翻轉新竹。

陳柏惟表示，新竹市人口年輕、科技產業發展快速，但交通壅塞與生活空間等問題仍是市民每天面對的課題。他與莊競程同期擔任立委，也見證莊在疫情期間於立法院衛環委員會處理疫苗、快篩等議題，形容莊是「在最難的選區，做最專業的事情」，其理工博士、陽明交大教學及國會歷練，正是新竹市政治理需要的專業力量。

曾聖凱指出，新竹縣市早已形成共同生活圈，通勤、就業與日常生活跨越行政區界線，期待未來新竹市與竹北市加強合作，共同回應居民生活需求。

李正皓表示，新竹是全球科技產業重鎮，期待新竹縣市能「藍天變綠地」，並喊話希望新竹市在明年「天下雜誌」相關評比擺脫後段班，「不要讓新竹人被笑」。

王義川則批評，市長高虹安任內未能帶動新竹進步，空橋政策與交通問題仍有待解決，呼籲台派團結，也向現場民眾推薦莊競程，支持熟悉新竹的莊競程帶領城市向前。

陳柏惟表示，新竹市人口年輕、科技產業發展快速，但交通壅塞與生活空間等問題仍是市民每天面對的課題。圖／林士凱提供
陳柏惟表示，新竹市人口年輕、科技產業發展快速，但交通壅塞與生活空間等問題仍是市民每天面對的課題。圖／林士凱提供

「新竹台派大辦桌」由民進黨北區市議員參選人林士凱主辦。圖／林士凱提供
「新竹台派大辦桌」由民進黨北區市議員參選人林士凱主辦。圖／林士凱提供

曾聖凱期待未來新竹市與竹北市加強合作，共同回應居民生活需求。圖／林士凱提供
曾聖凱期待未來新竹市與竹北市加強合作，共同回應居民生活需求。圖／林士凱提供

「新竹台派大辦桌」今登場，現場湧入逾300人。圖／林士凱提供
「新竹台派大辦桌」今登場，現場湧入逾300人。圖／林士凱提供

莊競程表示，當年從學術界跨入政治，從不被看好到成功當選，每一場都是艱困挑戰。圖／林士凱提供
莊競程表示，當年從學術界跨入政治，從不被看好到成功當選，每一場都是艱困挑戰。圖／林士凱提供

莊競程 曾聖凱 2026九合一選舉 新竹市選舉 新竹縣選舉 王義川

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹市府認定火舞舞台違建 莊競程批抹黑

沈伯洋競選總部4日成立 團隊公布出席人選

蔣萬安巧遇邱臣遠親喊「加油」竹北藍白合添想像

蘇巧慧盼看守所遷移後 打造複合式國際運動藝文中心

相關新聞

賴瑞隆不夠穩？蔡英文憂心、賴總統下令不能輸 綠動員嚴防柯志恩複製「韓流」

2026年九合一選舉倒數不到二個月，高雄市長選戰持續升溫，近期部分民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆與國民黨參選人柯志恩支持度接近，除了加深了黨內「高雄不夠穩」的擔憂，也成了黨中央最緊盯選情的地區；黨主席賴清德已下令「高雄絕不能丟」，就連前總統蔡英文四度南下輔選，也曾私下問「高雄會不會掉」？

蔣萬安臉書駁沈伯洋「社區中心發毒品與針頭」 2小時驚湧逾10萬則留言

台北市長蔣萬安今晚間臉書發文，明確反對民進黨台北市長參選人沈伯洋提「在社區中心發毒品與針頭」發文短短兩小時湧入逾14萬則留言，表達對毒品零容忍。

「我跟蔣萬安的對比明顯」逆轉勝差最後一步 沈伯洋：這步沒有很困難

台北市長蔣萬安力拚連任，今日選舉行程滿檔，民進黨對手沈伯洋也安排一連4場與議員聯合競總成立活動。沈說，選戰已是短兵相接，蔣的聲勢還是很高，自己要能夠逆轉勝，就差最後一步，這步真的沒有很困難。

徐巧芯、羅智強合體徐欣瑩 猛攻鄭朝方土地、金流爭議：發財的請出去

國民黨立委羅智強、洪孟楷、徐巧芯今晚到竹東參加「董事長開講」，為國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台，3人將砲火集中民進黨參選人鄭朝方，從「神去村」土地爭議、金流、竹北市政等議題提出質疑，並主打徐欣瑩的專業及清廉訴求。

柯文哲來了！「雙柯」首度合體 柯志恩喊藍白合：下架新潮流

高雄藍白合成形後，國民黨市長參選人柯志恩、民眾黨創黨主席柯文哲「雙柯」今首度合體市場掃街，從檯面上的政治表態走入地方選戰，柯志恩強調，藍白一定要團結合作，下架新潮流；柯文哲對此回應，只要有邀請，他「客隨主便」都會盡量配合。

綠委議場自拍、高歌應援沈伯洋 王世堅低頭滑手機？本人急解釋

民進黨立委昨在立法院議場合體，穿著台北市長參選人沈伯洋的應援上衣、高唱應援歌曲，立委、沈競總副主委王世堅則在一旁低頭滑手機，引發熱議，是否不支持沈伯洋。王世堅今上午喊冤，「我在做選民服務」，他完全不知道要唱歌，希望反對黨不要見縫插針。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。