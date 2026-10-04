藍綠大咖輔選 蕭美琴南嘉趕場 韓國瑜妙喻雲林「武當派」

副總統蕭美琴（右一）昨南下挺民進黨台南市長參選人陳亭妃（左一）新住民後援會成立，並戴上由新住民二代手繪的越南斗笠。記者吳淑玲／攝影

南部選情加溫，藍綠陣營各自出動大咖輔選，副總統蕭美琴昨南下為民進黨台南市長參選人陳亭妃、嘉義縣長參選人蔡易餘站台，立法院長韓國瑜則到雲林斗六市為國民黨雲林縣長參選人張嘉郡、斗六市長參選人黃尤美拜廟輔選。

蕭美琴先到基督長老教會台南山上教會力挺陳亭妃，稱她是台南「四百年第一女市長」，除有戰鬥力，也願意彎下身來傾聽基層與弱勢的聲音。陳亭妃說，她將持續強化新住民服務，包括一九九九專線將規畫多語服務。

蕭美琴隨後趕到嘉義為蔡易餘站台。蕭美琴說，蔡易餘經歷立法院十年磨練，口才好、腦袋好，具有解決問題的能力，就像聰明機器貓「小叮噹」，總是能拿出神奇法寶，將問題解決。

國民黨台南市長參選人謝龍介則與市議員參選人李佳蓉，在新化成立國民黨第一個市長、議員聯合競選服務處，民眾黨台南市黨部主委顏耀星等人站台，展現藍白團結氣勢。

市議員林燕祝為昔日幕僚李佳蓉披參選彩帶，象徵八年師徒情與服務精神的傳承，爭取第五選區關鍵席次。

昨天也是謝龍介生日，大家送上蛋糕要唱生日歌，但謝婉拒表示，台南鄉親這八年來過得水深火熱，他沒意願過生日，等林燕祝、李佳蓉都當選再來過生日。

立法院長韓國瑜昨到雲林為國民黨縣長參選人張嘉郡、斗六市長參選人黃尤美拜廟輔選。日前南亞科擴廠確定從雲林轉向屏東，韓國瑜以武俠小說比喻雲林是「武當派」，強調雲林有土地、水、電等條件，就等高科技產業進駐。

韓也表示，雲林子弟都出去打拚，要讓外漂子弟回來有工作，張嘉郡要引進各種高科技產業，盼鄉親支持張做縣長。

民進黨雲林縣長參選人劉建國則是成立褒忠、斗南競選總部，高喊要將「大南方矽谷」向北延伸，讓雲林能有高科技產業進駐。立法院黨團總召蔡其昌、衛福部次長呂建德、立委陳秀寳、前縣長蘇治芬等人為他助選。蔡其昌表示，劉建國為雲林發展「六親不認」，若當選縣長，可以串聯中央、地方資源。