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議場秀洋流文宣爆爭議 學者：卓榮泰不尊重國會應道歉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰在立院議場秀出手機桌面是「台北大洋流船員證」，引發藍委質疑違反行政中立，揚言檢舉他違反選罷法、公務員服務法。圖／截自立委吳思瑤臉書
行政院長卓榮泰在立院議場秀出手機桌面是「台北大洋流船員證」，引發藍委質疑違反行政中立，揚言檢舉他違反選罷法、公務員服務法。圖／截自立委吳思瑤臉書

行政院長卓榮泰國會議場秀出「洋流」文宣，民進黨立委高唱競選歌曲，被疑有違行政中立、議場規則。民主文教基金會董事長桂宏誠批卓揆此舉不尊重國會。台北大學公行系教授劉嘉薇表示，此舉引發公私不分疑慮，綠委唱競選歌已逾議場規範。東吳大學政治系副教授左宜恩認為，單純秀照未涉行政不中立，唱競選歌僅屬議場娛樂化。

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桂宏誠表示，行政院長的「輔選宣傳」行為不涉及違反「公務人員行政中立法」，但卓榮泰也是在政府機關的立法院議場內，備詢時段雖暫時休息中，但仍是在公務時間内，即使不構成違反公務人員行政中立法，卻凸顯行政院長和民進黨立委重視輔選勝過行政院的工作，且不尊重到立法院備詢的莊嚴性，行政院長應是來向立法院負責的，不是來應付的。

桂宏誠表示，立法院議場有直播，假藉這機會及場合為同黨參選人作選舉文宣，就算無法可管，而立法院長韓國瑜也不管，卻做了壞示範，卓榮泰至少應該道歉，呼籲嚴守行政中立。

桂宏誠質疑，因卓榮泰的例子，其他參選人是否也可以恰公之名到行政院，比照同樣模式拍個文宣相片或影片。

桂宏誠表示，考試院應就此案例作個解釋，議場是政府機關內，且又有直播，行政院長可否在備詢場合，為特定參選人製作選舉文宣？此外，綠委在議場內高唱「洋流」競選歌曲，這是韓國瑜該管之事，至少中斷直播，議事工作人員隨即退場。

劉嘉薇表示，行政院長畢竟是最高行政機關首長，又是在立法院議場因公備詢期間，展示特定參選人有關的內容，可能產生公私角色界線的觀感疑慮。

劉嘉薇表示，「立法院議場規則」第15條規定，議場原則上是供立法院會議使用，立委演唱競選歌曲已具有比較明確的競選色彩，可能已經超出原有用途。

劉嘉薇指出，至於社會觀感，立法院議場畢竟是行使立法權的正式場所。如果各政黨都把議場當成替候選人宣傳的場所，恐怕會模糊國會議事與選舉活動之間的界線。

左宜恩則認為，行政院長在上班時間於立法院議場履行職務時，以手機畫面表明其支持對象，雖然容易惹人非議有行政不中立的疑慮，但在實務上往往必須以更積極的行動，例如公開要求所屬公務人員支持特定參選人，才能證實其的確有行政不中立的行為。

左宜恩說，如果卓榮泰只有單純以秀照片方式，往往會被視為僅為單純個人的意見表達，尚未真正達到以其行政權力偏袒單一候選人的行政不中立情況。

左宜恩說，至於綠委在議場內唱競選歌曲這種在立院議場內娛樂化的行為，過去也曾發生過數次，例如民進黨立委曾在議場內對當時緋聞纏身的時任立委吳育昇大唱「Wego」歌曲，成為當時的熱門話題。以目前的相關規則來看，這些在議場內的娛樂化行為雖然不值得鼓勵，對早已把多年來立院各種亂象習以為常的台灣人民而言，只是多了茶餘飯後用來揶揄的話題。

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