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民眾黨屏東團結大會 柯文哲：今年選舉對民眾黨很重要
台灣民眾黨今天晚上在屏東市舉辦「眾心齊聚．屏東崛起－民眾屏東隊團結誓師大會」，民眾黨主席黃國昌及前主席柯文哲都到場，幫3名黨籍參選人站台打氣。柯文哲表示，今年選舉對民眾黨很重要，所以要大家集中選票支持。
這次民眾黨在屏東提名3人，包括縣議員第一選區參選人林育先、屏東市民代表參選人郭泰安，及尋求連任的潮州鎮民代表林耀宗。國民黨屏東縣長參選人蘇淸泉在柯、黃兩人之前，先到場向白營支持者喊話「我選縣長選到快死了，屏東要藍白合體，我支持你們，你們也要支持我。」
柯、黃兩人進場時，支持者都熱情歡呼搖旗、合影，還有人抱緊柯文哲。柯文哲致詞時表示，民眾黨這次提名很保守，除了新竹東區及竹北市外，每個選區都只提一個候選人。今年選舉對民眾黨來講很重要，一定要集中選票讓他們選上。
他說，民眾黨要從一人政黨變成一群人政黨，因為一個人走得快，一群人才走得遠。民眾黨不能只是網路政黨，要從網路走到馬路，再走進社區、基層，要在地方有公職人員，才能確保黨長長久久，繼續發展下去。
黃國昌表示，過去兩年民眾黨遭遇很多外力打擊，但現在大家仍站在這裡，感謝大家。他也感謝林育先在民眾黨最困難的時候，扛著民眾黨及柯文哲的旗子，率領屏東黨部一步步向前。
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