連兩天站台！賴總統批桃園像按下停止鍵 桃市府：政治口水無助發展

民進黨桃園市長參選人黃世杰的南桃園競總成立大會今晚登場，賴清德總統今晚出席活動，賴清德連續2天跟黃世杰合體，賴總統表示，桃園應該像鄭文燦當市長時往前衝，但過去三年多像按下停止鍵，呼籲讓黃世杰當選。桃園市新聞處長羅楚東說，政治口水無助發展，就讓黃與中央高官自得其樂。

競總成立大會在中壢區環中東路二段與後興路二段交叉口空地舉行，現場湧入1.2萬名支持者，高喊「心桃園、動起來，挺世杰、挺未來」、「黃世杰凍蒜」，搖旗吶喊為黃世杰加油打氣。

賴清德致詞時表示，今天到競總成立大會，一眼望去，台下擠得滿滿滿。桃園擁有非常好的資源，是全台最年輕直轄市，也是國門之都，中央正在大力建設桃園的軌道建設，台灣的前五百大上市櫃公司，有三分之一在桃園市，條件得天獨厚。

賴清德說，理論上，桃園要帶領全國往前走，衝在最前面，但很可惜，近三年多，桃園好像按下了停止鍵，停滯不動，不怪乎遠見雜誌、天下雜誌近四年評比，桃園市政滿意度不是倒數第二，就是倒數第一。

賴清德向台下支持者喊話，為了桃園未來的發展，每一個人人都擔任黃世杰的總幹事，踴躍、全力幫黃世杰拉票，讓黃世杰高票當選，桃園隊全壘打。

接著，賴清德點出支持黃世杰的五大理由，第一，黃世杰今年47歲，年輕有活力、有衝勁，有完整學經歷，也訓練完畢，是擔任市長最好的時候，選一個年輕有活力的市長，跟全國最年輕直轄市性質相符。

第二，黃世杰是桃園在地人，在桃園長大、住在桃園，更重要的是心在桃園，才有辦法深入基層，黃世杰不只腦容量比沈伯洋多十倍，還可以比沈伯洋更醜，讓桃園更帥。第三，黃世杰是建中第一名畢業，肅然起敬，還是台大法律系研究所、美國哥倫比亞大學法學碩士，連考律師高考都拿榜首，還考上司法官，真的是一流的人才。

第四，黃世杰有小孩，也有雙親要扶養，是普遍台灣社會的三明治家庭，未來擔任市長，對桃園市扶老攜幼一定做得最好。第五，黃世杰已經走過每個鄉鎮市，辦了許多場公聽會、客廳會，已經提出未來桃園發展藍圖，要讓新桃園動起來，讓桃園成為世界的桃園。

賴清德說，他看完黃世杰的藍圖覺得很實際，有對症下藥，要把交通做好，做整套、有系統性的公車運輸系統，讓就學就業很便利，也要讓桃園的重大建設、軌道建設如期如質完工。

黃世杰要讓龍科三期、幼獅二期擴建計畫、桃園航空城如期如質完工，「得土地者得天下」，哪一個城市有土地、有工業區，企業自然就會來，黃世杰對症下藥，把目前停頓的工業區開發迅速推動，能夠讓中央的大桃園、桃竹苗大矽谷可以好好地推動，桃園就可以進步，年輕人有工作就可以留下來，不必離鄉背井。

賴清德表示，南北桃醫療服務沒有達到平衡，剛剛卓榮泰也說，要幫助推動部立桃園醫院二期擴建計畫、新屋分院二期醫療大樓擴建，讓父老鄉親可以得到公平的醫療服務照顧，他用過去當市長的經歷，來保證票投黃世杰不會錯。

最後，賴清德說，北市沈伯洋正在努力，蘇巧慧也在洋流慧聚，桃園市是杰伴同行，雙北都凍蒜了，不能丟下杰伴同行的人，桃園需要黃世杰這樣的人才，桃園只要成功，中央執政就會更順利；那中央也一定會大力支持桃園，讓桃園加速發展。

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，政治口水對桃園的發展沒有幫助，就讓黃世杰與中央高官們繼續相互唱和，在造勢場合自得其樂，張市長與市府團隊不會被政治攻擊影響，會繼續默默做事，以實際的作為讓桃園前進。

民進黨桃園市長參選人黃世杰的南桃園競總成立大會今晚登場，賴清德總統今晚出席活動，賴清德連續2天跟黃世杰合體，拉抬選情。記者江婉儀／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰的南桃園競總成立大會今晚登場，賴清德總統今晚出席活動，賴清德連續2天跟黃世杰合體，拉抬選情。記者江婉儀／攝影