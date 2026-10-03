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提供吸毒者毒品與乾淨的針頭？蔣萬安籲沈伯洋不要拿美沙冬計畫遮掩

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋主張「台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒毒品與乾淨的針頭」。台北市長蔣萬安臉書晚間發文表示，反毒沒有模糊空間，不要拿「美沙冬計畫」遮掩。

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蔣萬安說，台北市的社區容許提供毒品跟針頭，供吸毒者施打嗎？要提供哪些需要針頭的毒品？如果要有這樣的社區，可以放在哪裡？市民能接受嗎？

他說，身為市長，除了全力支持警方查緝毒品相關的走私、販賣、製造、使用；也支持各級學校全面深化反毒教育，以及社福、衛生、心輔等多單位的共同輔導。

蔣萬安說，但是，這絕對不等於美化毒品，或者幫吸毒者找理由。毒品的氾濫絕大原因來自於背後龐大的生產鏈、供應鏈，因為金錢的誘因驅動這項犯罪活動，這個需求是被創造出來的，各國政府甚至進行跨國的合作，來打擊這項數百年來殘害人類健康發展的邪惡事物。

蔣萬安指出，沈伯洋委員在毒品問題上的立場被揭露，說是在製造恐慌，但「我不是在製造恐慌，我是在示警危險」，危險的不是反毒的一方，危險來自於模糊了毒品跟藥物的界線。

蔣萬安也說，不要拿美沙冬計畫遮掩，醫療單位跟社區中心、私人機構不一樣；美沙冬跟毒品針頭施打不一樣。沈伯洋委員應該要正視自己的主張，不要把恐懼跟疑慮留給市民。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 毒品 吸毒

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