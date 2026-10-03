痛批張善政讓桃園建設空轉 黃世杰拋三大願景喊「世界桃園」

民進黨桃園市長參選人黃世杰今晚在中壢舉行南區競選總部成立大會，提出「國門心都，世界桃園」願景，從產業、交通、醫療三面向提出政見，強調要加速桃竹苗大矽谷發展、完善大眾運輸並爭取第二座醫學中心。

黃世杰以「心桃園，動起來」作為參選主軸，表示中壢是桃園重要發展核心，近年卻因公共工程進度緩慢，被民眾戲稱為「中壢大工地」。他指出，主要道路反覆施工，工程完工期程一再延後，交通黑暗期遲遲未見盡頭，這些原本不應成為日常的現象，卻已成為市民生活的一部分。

黃世杰表示，桃園升格直轄市前8年，在鄭文燦市長任內推動機場捷運通車、捷運綠線發包動工，以及多項交通、運動及公園建設，城市面貌持續改變；他認為，張善政上任後，部分重大建設進度卻未能延續，綠線延伸中壢段更歷經9次流標，經費也從原先97億元增加至255億元。他並以航空城第三跑道延後、社會住宅進度、亞矽創開發案及清大醫院等議題，批評市府建設推動速度。

在產業發展方面，黃世杰指出，桃園工業產值超過4兆4000億元，擁有半導體、AI伺服器、雲端運算、低軌衛星、航太，以及汽車、機械、電子、化學、金屬、材料等產業，並具備智慧物流與國門運輸優勢，不能讓既有產業基礎與發展機會中斷。

黃世杰也表示，未來將配合賴清德總統提出的「桃竹苗大矽谷」計畫，讓桃園成為領頭羊，並推動龍潭科學園區三期及周邊區域發展。他說，過去離開桃園的台積電，在中央與地方共同努力下「終於找回來了」，未來將以產業發展搭配交通建設，串聯新梅龍、板龍快、國一甲線、五楊延伸頭份等道路，同時改善地方主要幹道，強化南桃園與西部科技廊帶的連結。

交通政策方面，黃世杰表示，除了產業路網外，大眾運輸也必須同步升級，將推動捷運橘線，並規劃延伸至楊梅、觀音、新屋，讓南桃園形成更完整的軌道路網。他也提出「三級路網」公車體系，重新盤點公車路線，提高覆蓋率、增加班次並改善轉乘銜接，降低市民通勤所需時間。

黃世杰並將醫療列為另一項改革重點。他表示，桃園人口已接近235萬人，醫療資源仍存在區域不均及高階醫療量能不足問題，部分地區甚至缺乏急診服務，因此提出「健康桃園、特色醫療、醫護安居」政策，將依各區需求發展癌症、兒童、高齡等特色醫療院所，並持續爭取桃園第二座醫學中心。

為改善醫護人力留任問題，黃世杰表示，未來將規劃桃園專屬醫護安居方案，除提供醫護人員社會住宅專屬資格，若有子女也將提供托育、幼兒園資格序位，另規劃通勤補助及久任津貼，盼改善醫護人員工作與生活條件。

除了產業、交通及醫療，黃世杰也談到日前走訪復興區上巴陵、溪口台等部落的經驗。他表示，與族人討論土地使用、觀光及人口流失等問題時，獲部落耆老取族名「馬信」，寓意為擊破堅硬磐石的破石者。他說，這份期許讓他更加確定，要面對地方問題、排除發展障礙，將市民聲音帶進未來市政。

他最後表示，桃園未來不能繼續停留在建設進度與城市發展的等待中，市府應重新掌握重大工程及產業政策進度，並從高科技產業、大眾運輸及城市生活等面向整體規劃，並強調，這場選舉談的不只是下一任市長，而是桃園未來30年的發展方向，盼以產業帶動就業與所得，並同步發展觀光、藝文、運動、寵物、族群及文化，打造「國門心都、世界桃園」。

民進黨桃園市長參選人黃世杰今晚在桃園中壢成立「南區競選總部成立大會」，包括總統賴清德等大咖到場，行政院長卓榮泰更是首度為參選人站台輔選。記者江婉儀／攝影

賴清德總統（右）今天南北趕場，晚間到桃園中壢為黨籍桃園市長參選人黃世杰站台。記者江婉儀／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰大進場時，民眾熱情地想要握手和合影。記者江婉儀／攝影