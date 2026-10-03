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彰化西區聯合競總成立 陳素月喊交通優先、楊子賢及黃唯軒拚地方建設
民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化縣議員楊子賢與彰化市西區市民代表參選人黃唯軒，今天舉辦西區聯合競選總部成立大會，現場湧入大批支持者，包括陳素月、立委蔡其昌、衛福部政務次長林靜儀、台中市議員黃守達、彰化市長參選人黃柏瑜等人，都站台力挺。
此外，彰化高中兩位前校長吳文宗、王延煌到場為楊子賢等人站台，稱讚楊子賢是位優秀的彰中校友，楊子賢高舉兩位前校長贈送的毛巾，表達感謝。
陳素月致詞表示，彰化市西區是全縣發展的門戶與心臟地帶，鄉親期盼多年的「台中捷運綠線延伸彰化」與「鐵路高架化」重大工程，未來若當選縣長，絕對列為最優先的施政項目。
蔡其昌表示，身為學運世代前輩，他肯定楊子賢從學生自治到議會的專業問政，並獲知黃唯軒平時熱愛棒球，特別將象徵世代傳承與民意先鋒的「強棒」交給黃唯軒，在關鍵時刻擊出全壘打。
彰化市長參選人黃柏瑜表示，未來市公所推動西區都市計畫與重大交通改革，最需要唯軒這種「百分之百純在地」的即戰力，並致贈黃唯軒「戰鬥披風」，共同引領彰化市邁向革新下一步。
衛福部次長林靜儀送上近期深具話題意涵的「甘蔗」給楊子賢，象徵改革過程雖然辛苦，但問政成績必定「節節高升」，選戰也將如同「倒吃甘蔗、漸入佳境」。
今天也是黃唯軒31歲生日，強調自己累積了四年幕僚會勘與協調經驗，早已準備好成為西區即戰力，無論是宏觀的都市交通計畫，還是路平、燈亮、水溝通，都將全力以赴。
爭取連任的彰化縣議員楊子賢除細數問政成績外，還強調會全力緊盯彰化鐵路高架化進度、推動行人安全路網改善、弱勢兒少照護與教育長照等重大民生議題，來回應鄉親期待。
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