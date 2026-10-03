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彰化西區聯合競總成立 陳素月喊交通優先、楊子賢及黃唯軒拚地方建設

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化縣議員楊子賢與彰化市西區市民代表參選人黃唯軒，今天舉辦西區聯合競選總部成立大會，現場湧入大批支持者。圖／楊子賢提供
民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化縣議員楊子賢與彰化市西區市民代表參選人黃唯軒，今天舉辦西區聯合競選總部成立大會，現場湧入大批支持者。圖／楊子賢提供

民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化縣議員楊子賢與彰化市西區市民代表參選人黃唯軒，今天舉辦西區聯合競選總部成立大會，現場湧入大批支持者，包括陳素月、立委蔡其昌、衛福部政務次長林靜儀、台中市議員黃守達、彰化市長參選人黃柏瑜等人，都站台力挺。

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此外，彰化高中兩位前校長吳文宗、王延煌到場為楊子賢等人站台，稱讚楊子賢是位優秀的彰中校友，楊子賢高舉兩位前校長贈送的毛巾，表達感謝。

陳素月致詞表示，彰化市西區是全縣發展的門戶與心臟地帶，鄉親期盼多年的「台中捷運綠線延伸彰化」與「鐵路高架化」重大工程，未來若當選縣長，絕對列為最優先的施政項目。

蔡其昌表示，身為學運世代前輩，他肯定楊子賢從學生自治到議會的專業問政，並獲知黃唯軒平時熱愛棒球，特別將象徵世代傳承與民意先鋒的「強棒」交給黃唯軒，在關鍵時刻擊出全壘打。

彰化市長參選人黃柏瑜表示，未來市公所推動西區都市計畫與重大交通改革，最需要唯軒這種「百分之百純在地」的即戰力，並致贈黃唯軒「戰鬥披風」，共同引領彰化市邁向革新下一步。

衛福部次長林靜儀送上近期深具話題意涵的「甘蔗」給楊子賢，象徵改革過程雖然辛苦，但問政成績必定「節節高升」，選戰也將如同「倒吃甘蔗、漸入佳境」。

今天也是黃唯軒31歲生日，強調自己累積了四年幕僚會勘與協調經驗，早已準備好成為西區即戰力，無論是宏觀的都市交通計畫，還是路平、燈亮、水溝通，都將全力以赴。

爭取連任的彰化縣議員楊子賢除細數問政成績外，還強調會全力緊盯彰化鐵路高架化進度、推動行人安全路網改善、弱勢兒少照護與教育長照等重大民生議題，來回應鄉親期待。

彰化縣議員參選人楊子賢（中）高舉彰化高中前校長吳文宗（左）及王延煌贈與的毛巾，表達 感謝。 圖／楊子賢提供
彰化縣議員參選人楊子賢（中）高舉彰化高中前校長吳文宗（左）及王延煌贈與的毛巾，表達 感謝。 圖／楊子賢提供

民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化縣議員楊子賢（左）與彰化市西區市民代表參選人黃唯軒（中），今天舉辦西區聯合競選總部成立大會，彰化市長參選人黃柏瑜到場力挺。 圖／楊子賢提供
民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化縣議員楊子賢（左）與彰化市西區市民代表參選人黃唯軒（中），今天舉辦西區聯合競選總部成立大會，彰化市長參選人黃柏瑜到場力挺。 圖／楊子賢提供

立委蔡其昌（左1）為彰化縣議員參選人楊子賢（中）及彰化市民代表參選人黃唯軒加油打氣，並贈與球棒，期待揮出全壘打。圖／楊子賢提供
立委蔡其昌（左1）為彰化縣議員參選人楊子賢（中）及彰化市民代表參選人黃唯軒加油打氣，並贈與球棒，期待揮出全壘打。圖／楊子賢提供

陳素月 黃柏瑜 2026九合一選舉 彰化縣選舉 民進黨

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