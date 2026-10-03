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徐巧芯、羅智強合體徐欣瑩 猛攻鄭朝方土地、金流爭議：發財的請出去

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
徐巧芯將砲火轉向鄭朝方，批評鄭唱歌、做香水塑造形象，但縣長更重要的是處理地方發展。記者黃羿馨／攝影
徐巧芯將砲火轉向鄭朝方，批評鄭唱歌、做香水塑造形象，但縣長更重要的是處理地方發展。記者黃羿馨／攝影

國民黨立委羅智強洪孟楷徐巧芯今晚到竹東參加「董事長開講」，為國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台，3人將砲火集中民進黨參選人鄭朝方，從「神去村」土地爭議、金流、竹北市政等議題提出質疑，並主打徐欣瑩的專業及清廉訴求。

2026九合一選舉

羅智強表示，年底選戰是「新竹清廉政治的保衛戰，也是新竹好山好水的保衛戰」，近期「神去村」18萬坪土地爆出欲變更為殯葬用地、營建土資場等爭議，雖然「真相還不清楚」，但楊文科任內否決相關變更，拒絕讓當地變成殯葬場、土資場。

羅智強並點名鄭朝方，要求回答是否認同沈伯洋過去提出的毒品政策主張，也要求鄭針對楊文科及「神去村」議題表態。他說，新竹是科技城，需要科技人才及專業人士，而不是「花俏包裝」的政治人物，應由苦幹實幹、願意為鄉親做事的人治理，並呼籲支持具有科技博士背景的徐欣瑩。

洪孟楷表示，2026年選戰是「誠信的考驗」，參選人都應接受質問、公開直球對決。他點名鄭朝方，指吳子嘉8月10日曾提出36張支票及1000多萬元款項等質疑，至今已55天，要求鄭正面說明，不能以「沒有回應」帶過。

洪孟楷也針對竹北市政提出質疑，包括竹北演唱會封路9天、水圳公園綠地及大樹遭改為水泥、三民停車場豪雨積水，以及新月沙灣沙灘退縮等，要求鄭朝方回應。他並稱徐欣瑩提出3項承諾，包括縣政建設不掛首長姓名、不讓家屬干政，以及組成「城市夢想家縣政顧問團」，由各領域專家替縣政把關。

徐巧芯則從新竹科技發展切入，表示蔣經國1976年決定籌設科學園區、1977年選址新竹，奠定後續半導體產業及新竹發展；如今AI產業快速成長，新竹下一階段仍應「尊重科學、尊重專業」。

徐巧芯隨後將砲火轉向鄭朝方，批評鄭唱歌、做香水塑造形象，但縣長更重要的是處理地方發展。她也緊咬「神去村」土地爭議，稱楊文科阻止地目變更，並要求鄭朝方及其家族回應近期遭質疑的土地、金流及黑金問題。

徐巧芯引用蔣經國「做官的，不要進來；發財的，請出去」等說法，強調政治人物應服務民眾，而非藉從政發財。她表示，新竹需要的是「科學、理性、發展以及清廉」，並以「科學還是小清新」、「經濟發展還是唱唱跳跳、噴個香水」對比兩人的路線。

羅智強表示，年底選戰是「新竹清廉政治的保衛戰，也是新竹好山好水的保衛戰」。記者黃羿馨／攝影
羅智強表示，年底選戰是「新竹清廉政治的保衛戰，也是新竹好山好水的保衛戰」。記者黃羿馨／攝影

國民黨立委羅智強、洪孟楷、徐巧芯今晚到竹東參加「董事長開講」，為國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台。記者黃羿馨／攝影
國民黨立委羅智強、洪孟楷、徐巧芯今晚到竹東參加「董事長開講」，為國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台。記者黃羿馨／攝影

洪孟楷表示點名鄭朝方，指吳子嘉8月10日曾提出36張支票及1000多萬元款項等質疑，至今已55天，要求鄭正面說明，不能以「沒有回應」帶過。記者黃羿馨／攝影
洪孟楷表示點名鄭朝方，指吳子嘉8月10日曾提出36張支票及1000多萬元款項等質疑，至今已55天，要求鄭正面說明，不能以「沒有回應」帶過。記者黃羿馨／攝影

徐巧芯 徐欣瑩 羅智強 2026九合一選舉 新竹縣選舉 洪孟楷 鄭朝方

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