3億土地、47倍價差掀黑金戰 吳子嘉3問鄭朝方、徐欣瑩祭陽光縣政

新竹縣長選戰廉能、黑金議題今晚成攻防焦點。美麗島電子報董事長吳子嘉在竹東開講連拋土地交易、土地變更及吹哨者疑遭施壓3項質疑，點名民進黨參選人鄭朝方和賴清德總統說明清廉、排黑標準；國民黨參選人徐欣瑩則提出「陽光縣政」3大承諾。

「董事長開講－粉絲見面會」今晚於竹東舉行，國民黨立委羅智強、洪孟楷、徐巧芯到場為徐欣瑩站台。吳子嘉以「最愛新竹，不忍沉默」為題表示，新竹不是哪一家人的家產，政治應幫人民過好日子，美學可以加分，但是清白不能打折。

吳子嘉將矛頭指向鄭朝方及其家族，首先質疑媒體報導鄭家2023年出售土地總金額逾3億元，部分農牧用地交易價格與周邊土地相差47倍。他表示已向檢察署告發，要求調查合約、土地交易、金流及稅務，不替司法下結論，但價金如何計算、為何價差如此大，都應查清楚。

第二，吳子嘉聚焦竹東五指山區「神去村」約18萬坪土地變更爭議，要求釐清相關餐會是否存在、鄭朝方是否出席，以及席間有無談及土地變更為殯葬用途等，強調應釐清有無人為土地利益影響政府依法行使土地變更權責。

第三，吳子嘉質疑吹哨者及爆料者疑遭施壓，強調法院目前未認定相關人士犯罪，但他手中有資料，可交由司法調查「誰找的人、誰下指示、有無恐嚇或施壓」等。他並點名民進黨中央及賴清德，應針對正式提名候選人所涉重大公共利益爭議，說明黨內清廉、排黑標準。

徐欣瑩表示，父母從小教導她清白做人、認真做事，「清廉不是選舉口號，是我的家教」。她指出，據報導鄭朝方就任竹北市長後不到3個月，家族出售竹東土地成交總額逾3億元，部分土地與周邊農牧用地價差達47倍，相關交易有無涉及開發利益、利益衝突，應由司法積極調查。

徐欣瑩另提及竹東五指山「神去村」約18萬坪遊憩用地變更爭議，指鄭朝方及其家族遭質疑企圖變更為殯葬用地及土資場，當時遭縣長楊文科拒絕。她強調「黨旗再大，大不過是非」，要求鄭朝方、其家族及提名鄭朝方的賴清德總統說明。

徐欣瑩並提出「陽光縣政」3大承諾，包括公共建設不署名、不落款；家人不干政、不接觸採購；籌組縣政顧問團，引入專家及縣民監督，打造公開、透明、清廉的政府。

徐欣瑩表示，父母從小教導她清白做人、認真做事，「清廉不是選舉口號，是我的家教」。