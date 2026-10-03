六都選戰點火！卓榮泰獻出首場站台 南桃園力挺黃世杰

2026年六都市長選戰正式進入白熱化階段。民進黨桃園市長參選人黃世杰今晚在桃園中壢舉行「南區競選總部成立大會」。行政院長卓榮泰首度為黨籍市長參選人站台，談及國會憲政攻防，也端出中央建設與萬言治理藍圖，盼桃園迎回台積電。

卓榮泰指出，兩年前總統大選後的國會席次結構，形成目前的國會生態，他批評反對黨推動立委擴權、修訂財政收支劃分法，並否決部分大法官及監察委員人事案，讓憲政機關運作受到影響。他表示，行政院面對相關爭議，將依權力分立與憲政原則處理，不因國會可能採取的預算等手段而退讓。

談到桃園地方政治，卓榮泰也將矛頭指向現任市長張善政。他表示，張善政過去曾任行政院長，應該具備國家高度，但桃園選出的6名國民黨立委在相關法案上的立場，張善政並未加以約束。這也是卓榮泰此次站台時，對桃園市政及中央地方政治關係提出的批評。

卓榮泰隨後大力介紹黃世杰的法律專業與行政經歷。他表示，黃世杰具有台灣大學法律學士、美國哥倫比亞大學法學碩士及博士學位，律師高考也曾名列榜首，過去擔任桃園市府參議顧問時，協助處理地方自治法規，曾參與超過1500項法規的修改與調整。

黃世杰擔任立委期間，卓榮泰形容他是「人體六法全書」及「行動圖書館」，經常協助黨團及其他立委檢視法案條文；之後進入中央政府擔任法務部政務次長，參與毒品防制、打擊詐欺等相關法規工作。卓榮泰並提到，黃世杰兩年前以1229票之差未能連任立委，雖然留在中央仍能發揮法律專長，最後仍選擇投入桃園市長選舉。

在地方建設部分，卓榮泰表示，中央近年對桃園的預算挹注持續增加，從2015年的320億元，提高至2026年的877億元。他並以台66線高架化、中豐交流道、鐵路地下化、機場捷運延伸中壢及捷運綠線等建設為例，強調中央持續投入桃園交通建設。

其中，台66線高架化工程部分，行政院今年2月曾說明，相關工程是中央、地方長期規劃的重要交通建設，並指出黃世杰擔任立委期間曾積極爭取台66線全線高架化，行政院也於2023年核定省道快速公路改善計畫，其中約91.77億元投入台66線部分路段平交路口高架化改善工程。

醫療建設方面，卓榮泰表示，黃世杰過去也多次向行政院爭取擴充桃園在地醫療資源，目前部立桃園醫院第二醫療大樓已獲行政院核定，另新屋分院第二大樓計畫也持續推進。

此次站台另一個重點，是卓榮泰提到黃世杰先前拜會行政院時帶來的「萬言書」。他表示，這份桃園市治理藍圖從產業、交通、觀光到社福提出完整規劃，其中最受矚目的，是黃世杰提出要推動龍潭科學園區三期，目標是在任內爭取台積電重回桃園。

黃世杰近期也公開提出「迎回台積電、桃竹苗大矽谷桃園領航」的產業政見，包括完善龍科三期周邊交通及生活機能、推動新梅龍、板龍快及五楊高架延伸頭份，改善地方道路，並規劃新設產業園區，盼吸引相關供應鏈進駐。

除了台積電，卓榮泰轉述的治理藍圖也包括配合桃園國際機場第三航廈發展觀光、推動航空城後續開發，以及改善育兒、幼兒照顧與租屋支持等社福政策。黃世杰今年7月公布首波政見時，也將交通、育兒、醫療、長者照顧、交通治理及環保列為主要政策面向。

卓榮泰表示，桃園不只是雙北的衛星城市，而是「桃竹苗大矽谷」的重要核心，應進一步發展產業與生活環境，讓人才能夠留在桃園工作、生活。他最後呼籲桃園選民支持黃世杰及民進黨提名的縣市長參選人，將中央與地方資源結合，推動桃園未來發展。