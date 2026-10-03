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柯志恩搶攻教師票拋改革 杜絕濫訴、離線權入列

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市教師職業工會今舉辦「教育新願景．高雄新未來-與高雄市長參選人柯志恩對話」座談會。圖／高雄市教師職業工會提供
高市教師職業工會今舉辦「教育新願景．高雄新未來-與高雄市長參選人柯志恩對話」座談會。圖／高雄市教師職業工會提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩今與教師、家長團體對談，針對第一線教育困境連拋三項承諾，包括杜絕濫訴、保障教師離線權，以及將教育經費占總預算比率從現行34％提高至38％，讓教師回歸教學，現場「凍蒜」聲不斷；教師團體也認為教育現場需要的是更多支持，讓教師安心教學，找回專業與尊嚴。

2026九合一選舉

高市教師職業工會今下午舉辦「教育新願景．高雄新未來-與高雄市長參選人柯志恩對話」座談會，除教師代表外，也邀各級學校家長會長協會、家長聯盟及下一代人本交通促進會等團體與會。

工會理事長李雅文將12項訴求濃縮成4大方向，包括讓教師安心教學、補足融合教育資源、解決行政人力問題，以及讓教育政策真正從孩子需求出發，她強調，好的教育不是讓第一線不斷增加責任，而是政府必須增加支持，讓教師有時間、有專業及尊嚴把學生教好。

柯志恩主張改革校事會議，承諾當選市長後，將杜絕濫訴、行政減量及保障教師離線權，部分制度更應推動入法並逐步提高教育預算占比。

家長團體接力提問，一口氣從品格及性平教育、特教生安置、電子煙防制、降低班級人數，到營養午餐免費是否排擠教育經費、教育局長人事權等，幾乎把校園大小難題一次掀出。

柯志恩回應，品格教育若只靠增加課程恐流於形式，家庭教育同樣重要，未來她若當選，教育經費不只會提高，也不能出現「高編少花」虛編情況，教育局長人選除了教育專業，也要具備溝通能力。

教師權益方面，教師代表要求私校教師鐘點費比照公校、改善私校班級人數過多及獎金制度問題，另要求建立教師免於濫訴、保障合法管教權及教師離線權制度。

柯志恩說，針對濫訴問題將建立相關處理及訴訟防禦機制，保障教師依法管教學生的權利，至於私校班級人數偏高，將在立法院提案推動改革，交通導護及行政工作也須重新盤點，透過擴大招募志工、檢討行政人力等方式解決，讓教師真正回歸教學。

柯志恩 教師 2026九合一選舉 高雄市選舉

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