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中央及地方大咖站台 林世明打政績牌拚進彰化縣議會

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明（右）今天下午在芬園鄉社口夜市舉辦競選總部成立大會，會場擠滿支持者。圖／林世明提供
彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明（右）今天下午在芬園鄉社口夜市舉辦競選總部成立大會，會場擠滿支持者。圖／林世明提供

彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明今天下午成立競選總部，大咖雲集，包括行政院秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫以及胞姊立委林淑芬、陳秀寳、黃秀芳及縣長參選人陳素月都為他站台，林世明除宣揚芬園鄉長政績，還強調可轉化為監督縣政的即戰力。

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林世明是在芬園鄉社口夜市舉辦競總成立大會，除了中央內閣閣員及立委外，地方則有前縣長周清玉，及鄉代任幾乎到齊，包括主席林忠誠及參選長的副主席郭哲榮，從中央到地方，展現他政通人和的實力。

林世明說，由於努力爭取到中央補助，八年來的鄉長任內，從未舉債，卻能積極從事地方建設， 包括解決幾十年來的民生用水問題，推動社會福利與生育支持，辦理社區與公共空間規劃，在地方創生與文化活動更有亮麗成績。

立委林淑芬是林世明的胞姊，「內舉不避親」，稱讚林世明的篤實與認真，為芬園鄉投入心力，展現具體的政績。

縣長參選人陳素月為林世明授旗，也稱許林世明在鄉長任內的政績，未來她如果順利選上縣長，林世明選上縣議員，縣府也會配合林世明，將芬園鄉建設更好。

芬園鄉的民生用水解決，是林世明長期結合立委黃秀芳，向台水公司爭取，才得以順利解決，讓芬園鄉的供水率大幅成長。陳素月即特別提到林世明的此一政績，希望鄉親能支持林世明選上縣議員，為芬園鄉做出更大的貢獻。

彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明（右）今天下午在芬園鄉社口夜市舉辦競選總部成立大會，由縣長參選人陳素月授旗。圖／林世明提供
彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明（右）今天下午在芬園鄉社口夜市舉辦競選總部成立大會，由縣長參選人陳素月授旗。圖／林世明提供

彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明今天下午在芬園鄉社口夜市舉辦競選總部成立大會。圖／林世明提供
彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明今天下午在芬園鄉社口夜市舉辦競選總部成立大會。圖／林世明提供

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