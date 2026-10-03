快訊

入職5個月就跑了！選美冠軍辭職挨轟沒常識 網曝：靠直播撈破千萬

北捷新莊線傳民眾亮刀…疑轉乘往新店跑 尚未抓到人

中職／說好「不一樣」終究是夢一場 悍將連10季未打總冠軍賽破紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

台中明大拚場！江啟臣「3子合體」何欣純山城造勢 宋楚瑜黃國昌挺基層

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（左）今與市議員張玉嬿（右）成立聯合競選總部。記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（左）今與市議員張玉嬿（右）成立聯合競選總部。記者黃仲裕／攝影

台中市明天藍綠白橘大拚場，國民黨市長參選人江啟臣成立競總，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕合體；民進黨台中市長參選人何欣純舉辦豐后潭雅神暨山城造勢晚會。親民黨主席宋楚瑜為市議員參選人黃朝淵站台；民眾黨主席黃國昌也將為同黨市議員參選人連小華輔選。

2026九合一選舉

江啟臣訂明早成立競選總部，競總主委盧秀燕、同黨前市長胡志強，以及立委、議員及里長等到場外，並力邀韓國瑜與侯友宜站台，將重現「禿子、漢子、燕子」3子合體造勢大場面。

何欣純競總9月12日成立，她明晚將舉辦豐后潭雅神暨山城造勢晚會，偕同競總主委蔡其昌、區內市議員參選人尋求支持外，包括總統府秘書長潘孟安、交通部長陳世凱及都會到場力挺。

親民黨主席宋楚瑜明日將為議員參選人黃朝淵競總成立站台，這也是他近兩周來，兩度力挺黃朝淵；黃國昌明日也將出席連小華競總成立大會，包括盧秀燕、江啟臣都會到場，展現台中藍白合氣勢。

江啟臣（左2）明成立競總，將重現立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕合體。圖／截自江啟臣臉書
江啟臣（左2）明成立競總，將重現立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕合體。圖／截自江啟臣臉書

何欣純 江啟臣 台中 2026九合一選舉 台中市選舉 黃國昌 宋楚瑜 韓國瑜 盧秀燕 侯友宜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「韓流抗洋流」明辦首場萬人造勢 李四川：新北只有川流不息

江啟臣推形象影片吹響號角 何欣純提「三三三大創新」

蘇巧慧連趕4地合體新北隊員 土城特別感謝盧嘉辰站台

首喊「搶救」！盧秀燕點名這區「查某更難選」她選情告急

相關新聞

賴瑞隆不夠穩？蔡英文憂心、賴總統下令不能輸 綠動員嚴防柯志恩複製「韓流」

2026年九合一選舉倒數不到二個月，高雄市長選戰持續升溫，近期部分民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆與國民黨參選人柯志恩支持度接近，除了加深了黨內「高雄不夠穩」的擔憂，也成了黨中央最緊盯選情的地區；黨主席賴清德已下令「高雄絕不能丟」，就連前總統蔡英文四度南下輔選，也曾私下問「高雄會不會掉」？

徐巧芯、羅智強合體徐欣瑩 猛攻鄭朝方土地、金流爭議：發財的請出去

國民黨立委羅智強、洪孟楷、徐巧芯今晚到竹東參加「董事長開講」，為國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台，3人將砲火集中民進黨參選人鄭朝方，從「神去村」土地爭議、金流、竹北市政等議題提出質疑，並主打徐欣瑩的專業及清廉訴求。

「我跟蔣萬安的對比明顯」逆轉勝差最後一步 沈伯洋：這步沒有很困難

台北市長蔣萬安力拚連任，今日選舉行程滿檔，民進黨對手沈伯洋也安排一連4場與議員聯合競總成立活動。沈說，選戰已是短兵相接，蔣的聲勢還是很高，自己要能夠逆轉勝，就差最後一步，這步真的沒有很困難。

柯文哲來了！「雙柯」首度合體 柯志恩喊藍白合：下架新潮流

高雄藍白合成形後，國民黨市長參選人柯志恩、民眾黨創黨主席柯文哲「雙柯」今首度合體市場掃街，從檯面上的政治表態走入地方選戰，柯志恩強調，藍白一定要團結合作，下架新潮流；柯文哲對此回應，只要有邀請，他「客隨主便」都會盡量配合。

綠委議場自拍、高歌應援沈伯洋 王世堅低頭滑手機？本人急解釋

民進黨立委昨在立法院議場合體，穿著台北市長參選人沈伯洋的應援上衣、高唱應援歌曲，立委、沈競總副主委王世堅則在一旁低頭滑手機，引發熱議，是否不支持沈伯洋。王世堅今上午喊冤，「我在做選民服務」，他完全不知道要唱歌，希望反對黨不要見縫插針。

首喊「搶救」！盧秀燕點名這區「查某更難選」她選情告急

2026選戰倒數，國民黨台中市長盧秀燕今早連趕北區市議員陳政顯、西屯區張廖乃綸競總成立，其中她為張廖乃綸站台時，喊出西屯區「查某（女性）更難選」，張廖乃綸選情告急喊「搶救」，這也是盧今年打出首張「搶救牌」！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。