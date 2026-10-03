台中明大拚場！江啟臣「3子合體」何欣純山城造勢 宋楚瑜黃國昌挺基層

台中市明天藍綠白橘大拚場，國民黨市長參選人江啟臣成立競總，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕合體；民進黨台中市長參選人何欣純舉辦豐后潭雅神暨山城造勢晚會。親民黨主席宋楚瑜為市議員參選人黃朝淵站台；民眾黨主席黃國昌也將為同黨市議員參選人連小華輔選。

江啟臣訂明早成立競選總部，競總主委盧秀燕、同黨前市長胡志強，以及立委、議員及里長等到場外，並力邀韓國瑜與侯友宜站台，將重現「禿子、漢子、燕子」3子合體造勢大場面。

何欣純競總9月12日成立，她明晚將舉辦豐后潭雅神暨山城造勢晚會，偕同競總主委蔡其昌、區內市議員參選人尋求支持外，包括總統府秘書長潘孟安、交通部長陳世凱及都會到場力挺。

親民黨主席宋楚瑜明日將為議員參選人黃朝淵競總成立站台，這也是他近兩周來，兩度力挺黃朝淵；黃國昌明日也將出席連小華競總成立大會，包括盧秀燕、江啟臣都會到場，展現台中藍白合氣勢。