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影／蕭美琴南下嘉義助選 為蔡易餘取綽號「小叮噹」：百寶箱解決疑難雜症

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
副總統蕭美琴今天南下為嘉義縣長參選人蔡易餘站台，取綽號為最聰明的機器貓「小叮噹」。記者黃于凡／攝影
副總統蕭美琴今天南下為嘉義縣長參選人蔡易餘站台，取綽號為最聰明的機器貓「小叮噹」。記者黃于凡／攝影

副總統蕭美琴今天南下嘉義為黨籍嘉義縣長參選人蔡易餘站台，先後參加義竹鄉、民雄鄉聯合競選總部成立大會，熱情與民眾問好，上台為蔡易餘宣傳稱號「酸菜一魚（易餘）」，並稱自己是「戰貓」，蔡易餘是聰明機器貓「小叮噹」，引起台下一陣笑聲，氣氛歡樂。

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蔡易餘今在義竹鄉、民雄鄉攜手黨籍鄉長參選人成立聯合競選總部，財團法人台灣雜糧發展基金會執行長許根尉、立委陳冠廷、前立委郭玟成、前立委陳柏惟、縣長翁章梁等人趕場力挺，同時號召議員、村長及社區發展協會理事長上台，現場集結將近3千人，相當熱鬧。

蕭美琴說，蔡易餘經歷立法院10年磨練，口才好、腦袋好，具有解決問題的能力，她在國際上自稱外交「戰貓」，現在還有高雄市長參選人賴瑞隆溫暖「隆貓」，嘉義蔡易餘說自己是靈活的胖子，就像聰明機器貓「小叮噹」，百寶箱拿出來可以解決各種疑難雜症。

蕭美琴也說，蔡易餘讓地方重力加速度推進，她和蔡易餘當過同事，蔡易餘很可愛、很溫暖，具有解決問題的能力，嘉義現在最流行一道菜就是「酸菜一魚（易餘）」，還能夠一魚三吃，可以吃到蔡易餘的聰明專業，以及經驗歷練，還能吃到蔡易餘的溫暖。

蕭美琴指出，嘉義從農業縣轉型，科技、商業逐漸繁榮，未來進入黃金十年，要有好的首長延續執政，她過去和翁章梁組成酷哥辣妹助選團，非常有理想、有願景，不知政治這條路這麼難走，翁章梁曾參選義竹鄉長落選，她在艱困選區花蓮縣深耕十年，有很多喜悅、溫暖及艱辛。

蕭美琴說，現在有很多年輕人從政，包括台北沈伯洋、新北蘇巧慧、嘉義蔡易餘，看到更優秀的下一代在往前走，讓她對國家更有信心，現在最重要的工作就是拚經濟、顧社會，讓中央資源在嘉義落實，需要好的縣長配合，希望大家支持蔡易餘，打造更完善社會福利。

蔡易餘說，嘉義將成為科技產業大南方矽谷最重要城市，未來高科技產業落腳，帶動消費、就業及人口增加，他接棒翁章梁將推動下一個階段轉型，預計投入4年100億元，強化嘉義學生英文教育，並攜手鄰近大學串聯半導體聯盟，在嘉義成立矽光子半導體學院。

蔡易餘也說，民雄鄉人口數最多，嘉義黃金十年要從民雄開始，未來規畫遷址鄉公所，打造民雄新行政區，並將民雄街區空間變更為商業區，招商引進更多企業，帶動地方消費，未來年輕人可以留在民雄吃宵夜，不用跑到嘉義市，逐步推動需公所配合，拜託大家支持陳琮貽。

副總統蕭美琴今天南下為嘉義縣長參選人蔡易餘站台，在台上牽手高喊當選。記者黃于凡／攝影
副總統蕭美琴今天南下為嘉義縣長參選人蔡易餘站台，在台上牽手高喊當選。記者黃于凡／攝影

副總統蕭美琴今天南下為嘉義縣長參選人蔡易餘站台，現場集結3千人場面熱鬧。記者黃于凡／攝影
副總統蕭美琴今天南下為嘉義縣長參選人蔡易餘站台，現場集結3千人場面熱鬧。記者黃于凡／攝影

蕭美琴 蔡易餘 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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