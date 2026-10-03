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沈伯洋秀藍營質詢蔣萬安 鍾沛君嗆：少在那邊拿她當擋箭牌

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員鍾沛君。聯合報系資料照
國民黨北市議員鍾沛君。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋毒品立場延燒，他今在社群發文，指藍營議員鍾沛君質詢時，市長蔣萬安連自己是「台北市毒防中心主任」都不知道。鍾嗆沈少來這套，拿她當擋箭牌，也掩蓋不了他「支持毒品非法化是差勁政策」的雙標現形記，更要沈出來面對。

2026九合一選舉

鍾沛君下午在臉書指出，2023年網紅吸毒引發社會譁然，她在議事廳真槍實彈質詢，要求市府增加毒品查緝資源、檢視預算。蔣萬安市長當時身兼多職、第一時間沒答清楚，她當場指正、要求改善，從不護航。

她說，三年來我監督同黨市長的標準從未改變，台北市政府更是用實際成績在說話，2023年安居緝毒專案六都第一、2024年上半年躍升全國第一，以及2023至2025年查獲毒品超過一萬三千件，戒癮醫療補助、個案追蹤和保護扶助全面到位。

鍾沛君表示，蔣市長反毒的決心經得起檢驗，「沈委員你呢？」2026年的沈伯洋在台上慷慨激昂，問大家「要不要揪出毒癮者？當然要」，但那是因為被抓包2014年的你，曾在文章裡公開批評『毒品非法化，抓起來鞭就對了』是「最差勁的政策」，甚至拋出由社區中心供應毒品及潔淨針具的荒謬構想。

她問沈，「你今天還支持由政府供應毒品嗎？」「你反對校園篩檢，到底是反對篩檢方式、反對後續處置，還是根本『看誰執政，才決定怎麼罵』？」更可笑的是，哪一本文獻、哪一個學說會把「針具交換」和「美沙冬治療」定位成「揪出毒癮者」的方法？沈連自己的學術詭辯都兜不攏。

鍾沛君直言，她明白沈委員平時在立法院，習慣跟自己同黨籍的院長表面一問一答、實則一搭一唱的溫室生態。「你跟你的側翼網軍要拿我的歷史質詢當擋箭牌，我大方送你！」因為那正好向全台灣證明，她作為市議員，對同黨市長的問政是真槍實彈，不像民進黨只會護航。

她喊話沈伯洋，「自己出來面對，少在那裡扯我、扯蔣萬安。廢死、挺毒，大方說出來，我還敬你有Guts。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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