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蔡其昌稱劉建國為雲林「六親不認」 籲鄉親用選票支持

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）今成立褒忠鄉、斗南鎮競選總部。圖／劉建國服務處提供
民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）今成立褒忠鄉、斗南鎮競選總部。圖／劉建國服務處提供

民進黨雲林縣長參選人劉建國今成立褒忠鄉、斗南鎮競選總部，高喊要將「大南方矽谷」向北延伸，讓雲林也能有高科技產業進駐。立法院黨團總召蔡其昌、衛福部次長呂建德、立委陳秀寳、前縣長蘇治芬等人為他助選，蔡其昌表示，劉建國為雲林發展「六親不認」，若當選，可以串聯中央、地方資源。

2026九合一選舉

劉建國說，雲林不能落後，他盼將「大南方矽谷」向北延伸，讓高科技產業進駐雲林，城市發展也要重社會福利，他提出重陽禮金加碼、65歲以上長者免費裝假牙，希望鄉親為他勇敢一次，讓他帶領雲林轉型，創造新未來。

陳秀寳表示，常看見劉建國為了民眾陳情、法案協調奔走，籲請民眾疼惜劉建國，讓他入主雲林縣府；蘇治芬表示，年底選戰是守護2028民主堡壘的前哨戰，劉建國長年在國會為雲林服務爭取經費，若能當縣長，能力絕對綽綽有餘。

蔡其昌表示，劉建國在立院表現可圈可點，為雲林發展「六親不認」，如果當選縣長後，可串連中央、地方資源，希望大家可將票投給他。

民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）今成立褒忠鄉、斗南鎮競選總部。圖／劉建國服務處提供
民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）今成立褒忠鄉、斗南鎮競選總部。圖／劉建國服務處提供

蔡其昌 矽谷 2026九合一選舉 雲林縣選舉 劉建國 蘇治芬

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