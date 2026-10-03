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黃世杰南桃園競總大會今晚登場！已破5千人出席 高喊「心桃園動起來」

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰南桃園競總成立大會今天晚上舉行，全場已經有5千位支持者出席活動，還有民眾陸續進場中。記者江婉儀／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰南桃園競總成立大會今天晚上舉行，全場已經有5千位支持者出席活動，還有民眾陸續進場中。記者江婉儀／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰南桃園競總成立大會今天晚上舉行，活動從晚上18時開放入場，不少民眾陸續前往會場，要為黃世杰加油打氣，期待黃世杰能為年底選舉帶來新氣象。

2026九合一選舉

現場安排許多熱場活動，現場支持者高喊「心桃園、動起來，挺世杰、挺未來」，黃世杰辦公室預估，活動尚未正式開始，全場已經有5千位支持者出席活動，還有民眾陸續進場中。

黃世杰南桃園競總成立大會在中壢區環中東路二段與後興路二段交叉口空地舉行，總統賴清德這周連續2天與黃世杰合體，為黃世杰拉抬選情。這也是賴清德第三度與黃世杰合體，第1次是9月23日行動中常會桃園場，第2次是10月2日桃園龜山顯安巖顯應祖師廟參香祈福。

民進黨桃園市長參選人黃世杰南桃園競總成立大會今天晚上舉行，全場已經有5千位支持者出席活動，還有民眾陸續進場中。記者江婉儀／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰南桃園競總成立大會今天晚上舉行，全場已經有5千位支持者出席活動，還有民眾陸續進場中。記者江婉儀／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰南桃園競總成立大會今天晚上舉行，全場已經有5千位支持者出席活動，還有民眾陸續進場中。記者江婉儀／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰南桃園競總成立大會今天晚上舉行，全場已經有5千位支持者出席活動，還有民眾陸續進場中。記者江婉儀／攝影

黃世杰 中壢 2026九合一選舉 桃園市選舉

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