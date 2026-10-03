沈伯洋今與綠小雞聯合競總湧「洋流」 猶如明競總成立暖身場
民進黨北市議員林亮君力拚連任，與台北市長參選人沈伯洋的聯合競總部今成立，湧現「洋流」，沈競總總幹事吳思瑤估2、3千人，熱絡氣氛彷彿是明天沈競總成立大會的暖身場。林亮君強調，中山大同區一定要拚出綠營4席議員全壘打，有好議員更需要有好市長，唯一支持沈伯洋。
林亮君上午舉辦與沈伯洋的聯合競選總部成立大會，總統府副秘書長何志偉、陸委會副主委梁文傑，以及立委王世堅、吳思瑤、吳沛憶和北市議員苗博雅到場力挺。
現場湧進爆滿人潮，擺放1000張椅子仍不夠，人潮滿溢到人行道、騎樓，就連道路對面的人行道也有不少支持者，大家手揮小旗子、「洋流」文宣，而沈伯洋、林亮君更在群眾簇擁之下大進場，氣勢熱絡，「凍蒜」聲不絕於耳，彷彿沈伯洋明日競總成立的暖身場。
林亮君說，她自2009年起就在中山大同服務，擔任議員8年來，與團隊累積超過7000件服務案件，包括爭取18億元全面更新淡水河岸，更催生全台首部的幼兒園防虐機制、反針孔偷拍自治條例。
她感念在地選區前輩王世堅與何志偉的提攜，更要接下政治生涯導師梁文傑的傳承，中山大同區一定要拚出民進黨4席全壘打，有好議員更需要有好市長，沈伯洋懂得體恤長輩與年輕人的需求，呼籲大家全力支持「台北市長沈伯洋、台北市議員林亮君」。
梁文傑分享，這次活動地點正是他過去的服務處，也是他上次跌倒的地方。民進黨需要一棒接一棒，林亮君是他最看好的新世代。他呼籲鄉親，議員選舉千萬不要分票，不能掉以輕心，一定要堅定把票投給林亮君。
梁文傑也把象徵民主精神與責任寄託的「民主火炬」與「候選人值星旗」親自交棒給林亮君，要讓新世代的林亮君扛起中山大同的新時代。
何志偉肯定林亮君對身心障礙團體的照顧，為身障者爭取路口安全，有亮君的地方就會亮起來。吳思瑤送上從日本帶回的「必勝祈願」平安符，盛讚林亮君脫下高跟鞋、換上球鞋，在風吹日曬中與人民站在一起；王世堅說，林亮君上一屆險些落選，千萬不能因為林亮君民調高就配票給別人；吳沛憶提到，兩人對台灣懷抱深厚情感與理想，是並肩作戰的好姊妹。
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