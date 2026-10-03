沈伯洋今與綠小雞聯合競總湧「洋流」 猶如明競總成立暖身場

民進黨北市議員林亮君力拚連任，與台北市長參選人沈伯洋的聯合競總部今成立，湧現「洋流」，沈競總總幹事吳思瑤估2、3千人，熱絡氣氛彷彿是明天沈競總成立大會的暖身場。林亮君強調，中山大同區一定要拚出綠營4席議員全壘打，有好議員更需要有好市長，唯一支持沈伯洋。

林亮君上午舉辦與沈伯洋的聯合競選總部成立大會，總統府副秘書長何志偉、陸委會副主委梁文傑，以及立委王世堅、吳思瑤、吳沛憶和北市議員苗博雅到場力挺。

現場湧進爆滿人潮，擺放1000張椅子仍不夠，人潮滿溢到人行道、騎樓，就連道路對面的人行道也有不少支持者，大家手揮小旗子、「洋流」文宣，而沈伯洋、林亮君更在群眾簇擁之下大進場，氣勢熱絡，「凍蒜」聲不絕於耳，彷彿沈伯洋明日競總成立的暖身場。

林亮君說，她自2009年起就在中山大同服務，擔任議員8年來，與團隊累積超過7000件服務案件，包括爭取18億元全面更新淡水河岸，更催生全台首部的幼兒園防虐機制、反針孔偷拍自治條例。

她感念在地選區前輩王世堅與何志偉的提攜，更要接下政治生涯導師梁文傑的傳承，中山大同區一定要拚出民進黨4席全壘打，有好議員更需要有好市長，沈伯洋懂得體恤長輩與年輕人的需求，呼籲大家全力支持「台北市長沈伯洋、台北市議員林亮君」。

梁文傑分享，這次活動地點正是他過去的服務處，也是他上次跌倒的地方。民進黨需要一棒接一棒，林亮君是他最看好的新世代。他呼籲鄉親，議員選舉千萬不要分票，不能掉以輕心，一定要堅定把票投給林亮君。

梁文傑也把象徵民主精神與責任寄託的「民主火炬」與「候選人值星旗」親自交棒給林亮君，要讓新世代的林亮君扛起中山大同的新時代。

何志偉肯定林亮君對身心障礙團體的照顧，為身障者爭取路口安全，有亮君的地方就會亮起來。吳思瑤送上從日本帶回的「必勝祈願」平安符，盛讚林亮君脫下高跟鞋、換上球鞋，在風吹日曬中與人民站在一起；王世堅說，林亮君上一屆險些落選，千萬不能因為林亮君民調高就配票給別人；吳沛憶提到，兩人對台灣懷抱深厚情感與理想，是並肩作戰的好姊妹。

台北市議員林亮君（右）今天上午舉行與市長參選人沈伯洋的聯合競選總部成立大會，陸委會副主委梁文傑（左）出席，傳火把、授值星帶給林亮君。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、陸委會副主委梁文傑（右一）、立委吳思瑤（左一）上午出席沈與北市議員林亮君（右二）的聯合競選總部成立大會。記者林伯東／攝影

民進黨北市議員林亮君與台北市長參選人沈伯洋的聯合競總部今成立，現場擺放1000張椅子仍不夠，人潮滿溢到人行道、騎樓。記者林佳彣／攝影

民進黨北市議員林亮君與台北市長參選人沈伯洋的聯合競總部今成立，兩人在「洋流」簇擁之下大進場，群眾爭相拍照、握手。記者林佳彣／攝影

民進黨北市議員林亮君與台北市長參選人沈伯洋的聯合競總部今成立，沈競總總幹事吳思瑤估2、3千人。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午出席與北市議員林亮君的聯合競選總部成立大會，與現場支持者一同大合照。記者林伯東／攝影