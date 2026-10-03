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陳亭妃談妹妹陳怡珍顧全大局不連任 民進黨拚過半要守住「關鍵1席」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
喊出「守住陳怡珍這一席」，民進黨台南市第8選區（中西、北區）市議員參選人林建南今成立競總，市長參選人陳亭妃授旗呼籲「既有四席，一席不能少，一席也不能掉」。圖／林建南提供
喊出「守住陳怡珍這一席」，民進黨台南市第8選區（中西、北區）市議員參選人林建南今成立競總，市長參選人陳亭妃授旗呼籲「既有四席，一席不能少，一席也不能掉」。圖／林建南提供

民進黨台南市第8選區（中西、北區）市議員參選人林建南今天在北區西門路成立「陳亭妃、林建南聯合競選總部」，市長參選人陳亭妃到場力挺，並感性談及胞妹陳怡珍為顧全大局、此次放棄競選市議員的決定。她強調，民進黨在中西、北區現有4席，「一席不能少、一席也不能掉」，林建南是本屆唯一新人，也是4席能否全數保住的關鍵一席，呼籲選民支持林建南，讓民進黨在市議會取得實質過半。

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陳亭妃表示，陳怡珍連任4屆、長期深耕中西、北區，這次為了成全大局，選擇退居幕後，全力協助市長選舉。她希望這份承擔能被延續，讓民進黨既有4席全數留在議會。

陳怡珍2022年在第8選區拿下1萬7818票、得票率19.4%，高居選區第一。民進黨本屆仍提名4席，除現任議長邱莉莉外，還有議員周嘉韋尋求連任、沈震東交棒胞弟沈鎮南，以及新人林建南。

林建南表示，「守住陳怡珍這一席」是此次參選最大使命，也是唯一目標。這不只是人情義理，更是一份責任與承擔；選戰倒數56天，他將全力以赴爭取勝選，不負陳怡珍的期許，為民進黨在中西、北區守住第4席。

立委王定宇則以立法院席次為例，強調席次過半攸關政黨推動政策能力，期待中西、北區選民與林建南攜手，延續陳怡珍的心意，讓民進黨4席全上的目標成真。

市長黃偉哲表示，林建南曾任青商會會長、市府社會局機要秘書，是「最有經驗的新人」，如今參選市議員已做好準備，希望中西、北區市民支持，為市議會注入新的力量。

成立大會現場，包括議長邱莉莉、副議長林志展、市議員陳怡珍等多位議員，以及地方里長、社團人士和近千名市民到場，為林建南加油打氣。

民進黨台南市第8選區（中西、北區）市議員參選人林建南（右二）喊出「守住陳怡珍這一席」。圖／林建南提供
民進黨台南市第8選區（中西、北區）市議員參選人林建南（右二）喊出「守住陳怡珍這一席」。圖／林建南提供

民進黨台南市第8選區（中西、北區）市議員參選人林建南喊出「守住陳怡珍這一席」。圖／林建南提供
民進黨台南市第8選區（中西、北區）市議員參選人林建南喊出「守住陳怡珍這一席」。圖／林建南提供

民進黨台南市第8選區（中西、北區）市議員參選人林建南今成立競總，市長參選人陳亭妃呼籲「既有四席，一席不能少，一席也不能掉」。圖／林建南提供
民進黨台南市第8選區（中西、北區）市議員參選人林建南今成立競總，市長參選人陳亭妃呼籲「既有四席，一席不能少，一席也不能掉」。圖／林建南提供

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