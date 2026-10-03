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影／當過3個直轄市副市長 被兒子問為何還要參選？李四川：為承接任務

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）今天成立成立客家後援會，受到鄉親支持者熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）今天成立成立客家後援會，受到鄉親支持者熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天成立成立客家後援會，李四川感性對鄉親支持者喊話，他雖然當過新北市、高雄市、台北市三個直轄市的副市長，他的兒子問他說「已經當過三個直轄市的副市長，已經算1.5個市長了，他為什麼還要參選市長？」李四川回應，他參選不是為自己，因為新北市還未完成的任務必須一棒接一棒做下來。

2026九合一選舉

國民黨主席鄭麗文也到場為新北客家後援會助陣，強調川伯一路從基層做起，一步一腳印歷練出完整的行政經驗與專業，面對民進黨新北市長參選人蘇巧慧出身政治世家與執政黨豐富的行政資源，這是一場不公平的選戰，支持者必須全力拉票讓李四川承接新北市的棒子。

李四川致詞表示，他一定要接下新北市長侯友宜的下一棒，這不是為自己，而是要承接新北市未完成的任務，讓施政可以一棒接一棒延續下來，他出身基層公務員，不像對手有這麼多資源，有那麼多的看板，只能一步一腳印，希望能成為鄉親真正解決問題的人，發揮客家硬頸精神努力把事情做對做好。

國民黨新北市長參選人李四川（中）今天成立成立客家後援會，國民黨主席鄭麗文（右）也到場助陣，李四川喊話鄉親，他參選是為了承接新北未完成的任務來延續施政。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）今天成立成立客家後援會，國民黨主席鄭麗文（右）也到場助陣，李四川喊話鄉親，他參選是為了承接新北未完成的任務來延續施政。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）今天成立成立客家後援會，受到鄉親支持者熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）今天成立成立客家後援會，受到鄉親支持者熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天成立成立客家後援會，受到鄉親支持者熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立成立客家後援會，受到鄉親支持者熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影

2026九合一選舉 李四川 蘇巧慧 新北市選舉 鄭麗文

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