影／助陣川伯！鄭麗文酸蘇巧慧「公主就是公主」：面對不公平選戰

國民黨新北市長參選人李四川今天成立成立客家後援會，國民黨主席鄭麗文也到場助陣，鄭麗文強調年底這場選舉是一個不對稱的戰爭及不公平的選舉，李四川跟每一個市民是一樣出身基層，離鄉背井來到這裡打拚，不像民進黨新北市長參選人蘇巧慧出身自民進黨裡頭最顯赫的家族，公主就是公主，不能靠選舉就華麗轉身成另一個人設來騙票。

鄭麗文致詞向鄉親喊話，李四川年輕就離開家到台灣唸書，從最基層的公務員一步一腳印做起，李四川的一生正是台灣的寫照，希望支持者不要忘了蘇巧慧出身自民進黨裡頭最顯赫的家族，他的父親可以對總統大小聲，公主就是公主，不能靠選舉就華麗轉身成另一個人設來騙票，我們面對著這樣顯赫的蘇家，國家機器與執政黨龐大的資源與司法壓迫，雖然國民黨在新北執政，但是打這場不對稱選戰並不輕鬆，我們必須在這場非常艱困的選戰當中突破重圍，因為如果不這樣，台灣會因此讓民進黨這群吃乾抹淨、掏空民主基石。

國民黨新北市長參選人李四川（前排右四）今天成立成立客家後援會，李四川與支持者一起呼口號團結贏得勝選。記者潘俊宏／攝影