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站台賴瑞隆提前鎮漁港 蘇貞昌抱不平「給高雄多一點就要計較」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天舉行百工百業後援會成立大會。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天舉行百工百業後援會成立大會。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今天下午成立百工百業後援總會，「前老闆」蘇貞昌南下站台，蘇提及前鎮漁港改建爭議，強調高雄扛起台灣重工業基礎，結果經濟好起來，「只要給高雄多一點就要計較南北」，漁港改建被說浪費，台灣應均衡發展，不該重北輕南。

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百工百業後援總會涵蓋300個後援組織，橫跨企業、專業工作者、勞工、自營業者及各產業領域，今下午成立大會展現綠營在社團組織的動員能力，包含前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁都上台助講。

親自介紹蘇貞昌時，賴瑞隆感性表示，蘇貞昌是他第一份政治工作的老闆，教導他面對問題、解決問題與承擔責任，也是給高雄最大支持的行政院長。2006年，蘇貞昌核定高雄世貿中心計畫，由中央投入30億元，為港灣轉型奠定起點，後續串聯高流、旅運中心、總圖及輕軌，五大指標建設讓高雄港灣蛻變，成為面向世界的城市門面。

賴瑞隆說，30年前他是跟在蘇院長身邊學習的幕僚；30年後，站在他當年為高雄轉型定錨的地方，親自介紹我的老長官，這就是民進黨一棒接一棒、為城市打拚的精神。

蘇貞昌回憶，賴瑞隆過去曾親自向他投遞履歷，隨後歷任高雄市政府觀光局主秘、新聞局長、海洋局長，加上國會歷練。他認真、古意、耿直，雖然有時被認為一板一眼、不夠有趣，但這正是賴瑞隆最讓人信任的地方。

蘇貞昌說，高雄承擔了台灣重工業發展的重擔，百工百業無私奉獻，才有台灣後面的經濟成長，但汙染留在高雄，扛起經濟重擔，高雄也最委屈，結果經濟好起來，「只要給高雄多一點就要計較」，漁港改建被說浪費，許多建設都要切東切西。

蘇貞昌說，民進黨執政後，知道要給高雄公道，台灣發展應均衡，不能重北輕南，加上歷屆市長努力，高雄變了，「選對的人，會做事就能改變一座城市」，選舉剩下56天，選票看到賴瑞隆，蓋下去就對了。

賴清德總統表示，台灣首都沈伯洋、海洋首都賴瑞隆，一南一北兩個指標城市，都由認真做事、真誠面對人民的候選人出來承擔，相信「隆捲風洋流」帶來「善的力量」能夠席捲全台。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今天下午成立百工百業後援總會，「前老闆」前行政院長蘇貞昌南下站台。圖／賴瑞隆團隊提供
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今天下午成立百工百業後援總會，「前老闆」前行政院長蘇貞昌南下站台。圖／賴瑞隆團隊提供

蘇貞昌 前鎮漁港 賴瑞隆 2026九合一選舉 高雄市選舉 百工百業

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