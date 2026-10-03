李四川面對「民進黨最有力家族」 鄭麗文嘆：對抗國家機器不公平戰役

國民黨新北市長參選人李四川成立「新北客家後援會」，黨主席鄭麗文特別前往李四川位於板橋競選總部合體。兩人現身會場時，現場數百位客家鄉親情緒高昂，凍蒜與加油聲不絕於耳。鄭麗文抨擊民進黨，指這是一場對抗資源豐沛政治家族與國家機器的「不公平戰役」，李四川強調自己參選非關權位而是承接責任，並提出多項客家文化升級政見，號召鄉親集中選票支持。

鄭麗文致詞時先表示，大家都知道李四川出自小琉球普通漁村家庭，她笑說最近才去小琉球，遇到很多李四川的鄉親，很多人告訴她說川伯小時候是最乖、最認真的小孩，他有一個偉大的媽媽，在他父親較早離開後，一手撐起一個家，川伯年紀輕輕就離家到台灣念書，畢業後從最基層公務員一步一腳印往上爬，他的一生正是台灣的縮影。

鄭麗文說，對手就是來自民進黨顯赫的政治家族，她的爸爸蘇貞昌當過屏東縣長、台北縣長、行政院長，一向都是橫著走的，他最霸最狠，今天公主在這樣的家族長大，一路平步青雲，大家都捧著她，但選舉到了，華麗轉身用一個人設開始騙票，她要讓大家忘記她是蘇貞昌的女兒。

鄭麗文更激昂表示，年底這一場選舉是一個不對稱的戰爭，是一場不公平的選舉，我們的候選人對抗的是民進黨最有力、資源最豐沛的家族的公主，且還面對國家機器排山倒海的壓力，更全面出動司法恐嚇抓人、押人，雖然新北市有國民黨長期執政，但選舉打到今天，難道沒有感受來自蘇家來自民進黨中央國家機器的龐大壓力嗎？她希望各位客家鄉親堅持到底，11月26日全力集中選票支持李四川。

李四川在致詞時也與客家鄉親搏感情，他笑說客家後援會湯顧問一直要研究他的身世到底跟客家人有無關係，他在高雄有一條路做了整整一年，當時每天塞車他跟處長被罵得很慘，他就對處長說「撐著！撐著！撐著！撐著就過去了！」這是不是我們客家人的硬頸精神?我們選擇難做、該做、應該做要做對的事，對的事一定要做。

他更強調參選的初衷並非為了權位，而是為承接發展新北市的責任，延續並完成未竟的市政建設，他提及客家文化與福祉政策，未來要延續客家會館設置，目標達成15個館並升級客家園區，另將客家文化研習班補助金由8萬元提升至10萬元等。

李四川也稱自己的資源有限，不像對手在29區全部掛滿看板，更自嘲因資源不足，競選總部這裡也沒裝冷氣，只能用風扇加點冰塊，但感覺還是很熱，讓我們榮譽主委都流汗，他覺得有點不好意思，但他內心真的很感動也很感謝，謝謝所有客家鄉親的支持及給他的加油鼓勵。

客家後援會榮譽總會長范姜炳煌說，李四川將原本瀕臨爛尾的大巨蛋成功拯救並啟用，獲得台北市民的高度肯定，更成功引進輝達（NVIDIA）落腳北士科，他希望川伯把輝達的招商經驗帶到新北市，讓新北市未來在招商引資上能夠大幅的成長。

國民黨新北市長參選人李四川成立「新北客家後援會」，現場許多客家鄉親爭相與李四川握手。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席鄭麗文(圖右二)今與新北市長參選人李四川(圖左二)在新北客家後援會成立活動合體。記者潘俊宏／攝影