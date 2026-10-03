睽違近2個月再為賴瑞隆助選 賴總統曝：領先差距正拉開

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今下午成立百工百業後援總會，賴清德總統南下力挺，這也是賴總統8月12日主持高雄行動中常會後，睽違近兩個月再度為賴瑞隆助選，他指最近賴瑞隆民調差距已漸漸拉開，呼籲市民支持「善的力量」。

百工百業後援總會涵蓋300個後援組織，橫跨企業、專業工作者、勞工、自營業者及各產業領域，今下午成立大會展現綠營在社團組織的動員能力，包含前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁都上台助講，最後則由賴總統上台拉票。

睽違近兩個月再度為賴瑞隆助選，賴清德指最近賴瑞隆領先差距已漸漸拉開，支持度反應在活活及各項後援會成立上， 也看出不少高雄市民自動自發參加活動。

賴清德說，賴瑞隆當選有兩大意義，一來是中央、地方一起顧高雄未來，再來是百工百業都會興，台北有洋流，高雄則有「隆捲風」，日前沈伯洋、賴瑞隆合體滑SUP，兩人聲勢越捲越高，當天還特別「換槳」。一句「換槳」逗得台上、台下哈哈大笑。

賴總統說，民主政治其中一項重點就是政治人物，要有熱忱、真心，且用善意對待人民 ，從台北洋流再到高雄隆捲風，可以看出兩人惺惺相惜，彼此加油，「善的力量」會越捲越大，不僅只在北高兩縣市，也會帶動其他縣市。

賴總統致詞中，還提出三個感謝，一是感謝高雄市民，第二則是感謝高雄市長陳其邁，從台積電投資高雄，還有收回果嶺公園，陳其邁做得好，「如果每個縣市長都跟陳其邁一樣，我就輕鬆了。」

賴總統說，高雄自謝長廷市長、陳菊、陳其邁市長以來脫胎換骨，「我高雄我驕傲」，未來由賴瑞隆接棒，期許讓高雄產業全都興，最後他要感謝競總、市議員、市議員候選人及各後援會幹部，讓賴瑞隆領先差距已漸漸拉開，高雄一定要贏，「讓我們贏取最後勝利。」