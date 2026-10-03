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影／「洋流慧聚」三峽袓師廟 「洋流」湧現三峽老街

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋下午沈伯洋前往新北三峽祖師廟，與黨籍新北市長參選人蘇巧慧合體「洋流慧聚」一同掃三峽老街，積極衝刺選情，展現綠營「雙北雙贏」的氣勢。 記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋下午沈伯洋前往新北三峽祖師廟，與黨籍新北市長參選人蘇巧慧合體「洋流慧聚」一同掃三峽老街，積極衝刺選情，展現綠營「雙北雙贏」的氣勢。 記者黃義書／攝影

九合一大選開打，民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢上漲「洋流」湧現。下午沈伯洋前往新北三峽祖師廟，與黨籍新北市長參選人蘇巧慧合體，「洋流慧聚」一同掃三峽老街，積極衝刺選情，展現綠營「雙北連線」的氣勢。考驗著「洋流」人氣能否外溢到其他縣市，影響選情。

2026九合一選舉

沈伯洋與蘇巧慧走上三峽長福橋，跨越三峽河來到祖師廟。在橋上就受到民眾熱烈的歡迎，爭相擊掌表達祝福之意；一路人群相擁到祖師廟內參拜。

隨後，沈伯洋與蘇巧慧廟口向支持的民眾講話，過程中高呼蒜凍蒜口號不斷。沈伯洋表示，來到新北感覺非常的激動，其實我昨天也在這邊，昨天就在這邊教書，所以這個三峽是我非常熟悉的地方。

沈伯洋談到祖師廟的歷史表示，這個廟宇的這個建蓋及成為整個信仰中心，都是長時間慢慢不斷的培養。中間有一段藝術家李梅樹老師，從那個時間點開始，一直蓋一直蓋，蓋的那一個計畫，要把這邊整個做起來的計畫，不是兩年，不是三年，是以二十年、三十年來看。

沈伯洋接著表示，在李梅樹走了之後，到這邊的建造都還一直往前進，所以可以看到現在長福橋也在這一邊，就是這整個的建立的過程，不是只是為了要讓大家知道我們在這邊建了什麼，而是我們要留給後代什麼樣的建設，還有留下什麼樣的信仰。所以覺得這清水祖師都然長非常重要的地方。

沈伯洋強調，清水祖師廟既是一個信仰的中心，也是一個寓意著建立整個城市的中心。

接著蘇巧慧表示，這裡匯聚各個方面的力量，讓我們一起讓雙北能夠改變。「洋流慧聚、雙北雙贏」好不好！

最後，沈伯洋與蘇巧慧一同走向三峽老街拜票尋求民眾的支持。民眾的人潮將老街擠的滿滿，爭相與兩人擊掌祝賀高票當選，成功再次締造「洋流」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧，下午前往清水祖師廟參拜，隨即走到三峽老街拜票。民眾的人潮將老街擠的滿滿，爭相與兩人擊掌祝賀高票當選，成功再次締造「洋流」。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧，下午前往清水祖師廟參拜，隨即走到三峽老街拜票。民眾的人潮將老街擠的滿滿，爭相與兩人擊掌祝賀高票當選，成功再次締造「洋流」。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧，下午前往清水祖師廟參拜，在廟口向民眾揮手致意。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧，下午前往清水祖師廟參拜，在廟口向民眾揮手致意。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧，下午走上三峽長福橋，跨越三峽河來到清水祖師廟。在橋上就受到民眾熱烈的歡迎，爭相擊掌表達祝福之意；一路人群相擁到祖師廟內參拜。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧，下午走上三峽長福橋，跨越三峽河來到清水祖師廟。在橋上就受到民眾熱烈的歡迎，爭相擊掌表達祝福之意；一路人群相擁到祖師廟內參拜。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧，下午走上三峽長福橋，跨越三峽河來到清水祖師廟。在橋上就受到民眾熱烈的歡迎，爭相擊掌表達祝福之意；一路人群相擁到祖師廟內參拜。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧，下午走上三峽長福橋，跨越三峽河來到清水祖師廟。在橋上就受到民眾熱烈的歡迎，爭相擊掌表達祝福之意；一路人群相擁到祖師廟內參拜。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧，下午前往清水祖師廟參拜，在廟口向民眾揮手致意，高呼「凍蒜」。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧，下午前往清水祖師廟參拜，在廟口向民眾揮手致意，高呼「凍蒜」。記者黃義書／攝影

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