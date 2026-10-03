沈伯洋下戰帖邀蔣萬安、李四川辯論 楊植斗酸「學歷好但是白痴」：丟臉

民進黨台北市長參選人沈伯洋隔空與藍營互槓毒品立場，今天下午還在社群發文下戰帖，可跟台北市長蔣萬安和國民黨新北市長參選人李四川辯論毒品政策。國民黨北市議員楊植斗表示，沈問A答B，連文都寫不好，還要跟人家辯論什麼？有夠丟臉。

楊植斗下午在臉書指出，沈伯洋真的把他的支持者當白痴，我們對他如何揪出毒癮者非常有興趣，所以才問他要如何「導入篩檢」，之前不是才嗆新北說篩檢很「噁爛」？結果沈伯洋發了一篇文，「要不要揪出毒癮者？當然要。怎麼揪？有一個做法叫做針頭交換和美沙冬治療計劃」。

楊植斗直呼，看了真的很無言。針頭減害及美沙冬治療是篩驗發現吸毒者之後，給予他的戒治及減害療法，根本就無法揪出毒癮者。到底要怎麼揪出毒癮者？要怎麼導入篩檢？沈伯洋仍然在問A答B。

楊植斗說，今天看完這篇四不像的回應後，自己開始相信一件事，沈伯洋雖然學歷很好，但他是個白痴。如果沈伯洋不是白痴，就是把他的支持者當白痴，連文都寫不好，還要跟人家辯論什麼？有夠丟臉。

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