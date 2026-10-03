張淑娟淚訴蘇巧慧是霸凌抹黑幫凶 李四川：無辜女性的名節比選舉重要

國民黨新北市長參選人李四川今出席新莊區競選總部成立大會。針對民進黨新北市議會黨團昨公布民調顯示蘇巧慧領先4.6%，此時間點恰逢張淑娟出面控訴蘇巧慧是抹黑幫凶的當天。李四川今強調，所有民調他都參考，也尊重對手做民調的時間點安排，但他認為「一位無辜女性的名節及權益，絕對比選舉還要重要。」

針對前媒體人張淑娟落淚控訴民進黨新北市長參選人蘇巧慧是幫凶，前台大校長管中閔也稱蘇巧慧曾誣衊他論文抄襲，但蘇巧慧今表示當時並沒有評論，對此，李四川表示，蘇巧慧到底有沒有抹黑她自己最清楚。

另國民黨立委日前踢爆立委沈伯洋曾主張毒品除罪化、將毒品與藥品畫上等號，國民黨立委質疑蘇巧慧要幫沈伯洋背書？ 李四川說，對小孩來說，毒品就是毒品，沒有第二種講法，毒品進入校園是學校安全問題，進入社會則是國安層級問題，必須嚴格守住底線，他要在問蘇巧慧委員，同意沈伯洋這樣的說法嗎？