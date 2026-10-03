挺陳亭妃成立新住民後援會 蕭美琴：媽媽是60年前嫁台灣的新住民

民進黨台南市長參選人陳亭妃今成立新住民後援會，副總統蕭美琴南下站台表示，她媽媽是60年前嫁到台灣的新住民，她是資深的新住民第二代，要感謝新住民朋友對台灣家庭照顧、經濟發展及文化多元所做的貢獻，「來到台灣就是台灣的一份子」。

陳亭妃也表示，市政工作就像一棒接一棒傳接，市長黃偉哲交代市府尚未完成的計畫，未來就要一項一項接續完成。她也將持續強化新住民服務，因許多新住民朋友使用1999市民服務專線時，可能面臨語言問題，未來將規畫多語服務，每天由不同語言的專業團體提供服務，再與市府各單位對接，讓新住民在台灣落地生根。

蕭美琴表示，希望所有飄洋過海來到台灣的新住民朋友，都能在台灣落地生根，也要感謝大家對台灣家庭照顧、經濟發展及文化多元化所做的貢獻，她也分享，自己的媽媽也是新住民，約60年前從美國搭船嫁來台灣，真的是「飄洋過海」。

蕭美琴說，當時台灣的新住民很少，媽媽來台後人生地不熟，也面臨語言及文化等挑戰。當年寫一封信，台灣與美國之間要好幾個禮拜才能收到，環境與現在非常不同。

蕭美琴說，媽媽來台後在台南生活18年，讓她印象最深刻的就是「台南的人情味」。當年不論到菜市場買東西，或是孩子上學寫家庭聯絡簿，都可能因語言問題面臨挑戰，這些都是新住民家庭曾經經歷的生活。

她表示，希望台灣能維持有人情味、溫暖、友善的環境，同時透過政策制度化，讓新住民有更多機會融入社會、發揮才能，並對台灣社會做出貢獻；政府也有責任讓下一個世代在更多元、更友善的環境中成長，讓每一位新住民的孩子都能充分發揮天賦。

蕭美琴並強調，新住民孩子就是「台灣跟世界的連結」。她身為新住民第二代，在多語言環境中成長，也一直認為，「做台灣與世界的連結，是人生其中一個使命」。面對環境、地緣政治、科技及產業等全球性挑戰，以及台灣持續擴大全球布局，都需要新住民孩子及下一個世代投入，成為台灣與世界的重要連結。

台南市長黃偉哲、市議會議長邱莉莉、副議長林志展及多位民進黨籍議員、參選人共同出席，展現民進黨台南隊大團結氣勢。

民進黨台南市長參選人陳亭妃（左五）今成立新住民後援會，副總統蕭美琴（右六）南下挺表示，自己媽媽是60年前嫁到台灣的新住民，她是資深的新住民第二代。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長參選人陳亭妃（左五）今成立新住民後援會，副總統蕭美琴（右六）南下挺表示，自己媽媽是60年前嫁到台灣的新住民，她是資深的新住民第二代。記者吳淑玲／攝影