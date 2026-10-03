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「洋流慧聚」三千人湧進三峽老街 蘇巧慧向沈伯洋下戰帖：讓台北人假日都來新北玩

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧和台北市長參選人沈伯洋今天現身三峽清水祖師廟，許多民眾一看到蘇巧慧、沈伯洋紛紛激動握手、擁抱，爭相合影。。記者黃義書／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧和台北市長參選人沈伯洋今天現身三峽清水祖師廟，許多民眾一看到蘇巧慧、沈伯洋紛紛激動握手、擁抱，爭相合影。。記者黃義書／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧和台北市長參選人沈伯洋今天下午一同到三峽老街商圈向民眾問好，三千多位民眾湧入三峽祖師廟前廣場，連剛完工的長福橋上都擠滿民眾。蘇巧慧、沈伯洋一到廣場眾人紛紛高喊「洋流慧聚！雙北雙贏！」「凍蒜！」許多人拿著自製的「洋流」「慧聚」各式加油小物加入應援，更有許多家長牽著小朋友一起來共襄盛舉，許多民眾一看到蘇巧慧、沈伯洋紛紛激動握手、擁抱。

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短短從廟埕走入主殿50公尺路程，兩人花超過10分鐘才走入主殿，而全程約300公尺的掃街路線，兩人更花了將近一小時才走完，展現兩人高人氣。

蘇巧慧說，未來她和沈伯洋不只在交通、教育、社政等議題將相互串連，在觀光、文化等產業規劃也將各自發展自己城市的特色，「既競爭又合作」讓兩座城市在保有各自主體性的前提下，一起為市民打造更優質的生活環境。蘇巧慧現場更打趣向沈伯洋下戰帖，「要讓台北人假日都來新北玩。」展現兩人一起為城市打拚的默契和好感情。

針對觀光產業推動，蘇巧慧說，她提出「鑽石山城」觀光政見，就是希望結合新北的「步道、茶道、礦道、鐵道、老街道」，整合老街商圈周邊的觀光資源，透過「城市級」的活動帶動地方商圈和老街發展，同時將商圈補助從現行每年六百萬元提高到一千八百萬元，「補助三倍、照顧加倍」，希望可以把新北各區的特色更加推廣，讓新北29區都能利用各自的特色，發展獨一無二的觀光經濟。

沈伯洋提到，他其實和三峽淵源很深，在他擔任國立台北大學的教授時便時常來三峽走走，更自曝自己「昨天才回來教書。」而在2023年當他正式被提名成為民進黨不分區立委時，人生首次「站路口」也是和蘇巧慧在三峽北大特區，「今天再次回來，真的特別親切。」

沈伯洋說，蘇巧慧不僅在美國留學時期就是時常照顧他和同學的「學姊」，在他的政治路上也是時常和他分享經驗、討論政見的同事，兩人理念相同、價值觀相近，就是希望讓各自的城市持續進步，未來也期盼眾人支持，讓台北、新北一起更好，迎接新時代。

蘇巧慧說，雙北是密不可分的共同生活圈，兩邊的政策規劃如果沒有經過充分討論，就會出現「為了解決一邊問題、造成另一邊困擾」的現象，未來針對跨雙北的交通瓶頸，蘇巧慧將推動讓新北AI交通動態控制與台北市的智慧交通控制系統（ATMS）進行數據介接與同步，達到跨市車流預判與雙向彈性調控，有效緩解北北通勤塞車痛點。

蘇巧慧提到，針對社會福利、長輩照顧等方面，她和沈伯洋也提出類似的政見，她主張升級敬老卡，不只讓敬老卡每月提升至一千點，更要擴大使用範圍，除了通勤、購物，甚至觀光、旅遊都可以使用，而沈伯洋則推動要讓敬老卡適用於更多運動與藝文活動相關消費，兩人「策略不同、目標一致」，都是希望為長輩打造更健康、活化的生活環境。

立委吳琪銘，新北市議員彭一書、卓冠廷、廖宜琨、戴瑋姍、黃淑君、李宇翔、新北市議員參選人吳昇翰、高乃芸、李昆穎、陳俊諺、陳韋任，山地原住民議員參選人布落．馬信共同出席。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧和台北市長參選人沈伯洋今天現身三峽清水祖師廟，許多民眾一看到蘇巧慧、沈伯洋紛紛激動握手、擁抱，爭相合影。。記者黃義書／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧和台北市長參選人沈伯洋今天現身三峽清水祖師廟，許多民眾一看到蘇巧慧、沈伯洋紛紛激動握手、擁抱，爭相合影。。記者黃義書／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧和台北市長參選人沈伯洋今天現身三峽清水祖師廟，許多人拿著自製的「洋流」「慧聚」各式加油小物高喊「洋流慧聚！雙北雙贏！」。記者黃義書／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧和台北市長參選人沈伯洋今天現身三峽清水祖師廟，許多人拿著自製的「洋流」「慧聚」各式加油小物高喊「洋流慧聚！雙北雙贏！」。記者黃義書／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧和台北市長參選人沈伯洋今天現身三峽清水祖師廟，許多人拿著自製的「洋流」「慧聚」各式加油小物高喊「洋流慧聚！雙北雙贏！」。記者黃義書／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧和台北市長參選人沈伯洋今天現身三峽清水祖師廟，許多人拿著自製的「洋流」「慧聚」各式加油小物高喊「洋流慧聚！雙北雙贏！」。記者黃義書／攝影

三峽 老街 2026九合一選舉 新北市選舉 沈伯洋 蘇巧慧

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