南亞科擴廠輸屏東 韓國瑜今下鄉輔選：雲林是「武當派」後發制人

立法院長韓國瑜今天到雲林斗六市陪同國民黨雲林縣長參選人張嘉郡、斗六市長參選人黃尤美拜廟輔選。日前南亞科擴廠確定轉向屏東，韓國瑜談到雲林爭取高科技產業發展時，以武俠小說比喻雲林是「武當派」，強調雲林有土地、水、電等條件，就等高科技產業進駐。

韓國瑜今陪張嘉郡、黃尤美到斗六受天宮、新興宮、福德宮參拜，韓國瑜表示，立法院工作壓力大，昨天全台城隍爺到立法院，讓他想到台灣宗教文化中，各有不同神明負責不同願望，「想談戀愛找月下老人、結婚生子拜註生娘娘，做生意賺錢拜財神爺」，至於自己當立法院長看到朝野協商紛亂，「我要拜什麼？」想了半天決定拜孫悟空，「齊天大聖，可以鎮得住嘛！」

南亞科擴廠日前拍板選址屏東，雲林縣出局。韓國瑜以武俠小說形容，「雲林縣就像武當派，新竹、桃園像少林寺，先衝；我們雲林縣要後衝一點，武當派後發制人。」他表示，雲林有土地、水及電力等條件，有土地、有電、有水，就等高科技產業來進駐。

韓國瑜讚黃尤美深耕地方，若當選市長，斗六未來發展潛力很大，張嘉郡除了為斗六鐵路高架化爭取經費，更擘劃斗六未來會有電動車產業園區、各種高科技進駐，我們有地、有水、有最好的政府、有人才。

韓國瑜說，他常比喻中國大陸華僑故鄉是廣東跟福建，台灣的僑鄉就在雲林，雲林子弟都出去打拚，要讓外漂子弟回來有工作，張嘉郡要引進各種高科技產業，雲林的未來就靠這一點一滴建立起來，盼鄉親支持張嘉郡做縣長。

張嘉郡表示，雲林正站在產業發展的重要轉折點，希望斗六能打造國際級美術館及小巨蛋，讓生活美學從斗六開始。產業方面，斗六電動車產業園區已規畫241公頃，目前進入都市計畫程序；矽品精密也已在斗六投資千億元，盼帶動就業及高科技產業聚落發展。

黃尤美表示，地方發展需要團結，也需要中央與地方資源串聯，未來將與張嘉郡緊密合作，讓建設力量加倍，為斗六爭取更多發展機會。

立法院長韓國瑜（中）今天到雲林斗六市陪同國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）、斗六市長參選人黃尤美（右）拜廟輔選。 記者陳雅玲／攝影

立法院長韓國瑜（中）今天到雲林斗六市陪同國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右）、斗六市長參選人黃尤美（左）拜廟輔選。 記者陳雅玲／攝影

立法院長韓國瑜（左三）今天到雲林斗六市陪同國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左二）、斗六市長參選人黃尤美（左四）拜廟輔選。 記者陳雅玲／攝影