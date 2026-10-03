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【重磅快評】全黨「順洋流」　王世堅不再是孤勇者？

聯合報／ 主筆室
民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋競總副主委王世堅（左）3日上午出席沈和議員林亮君的聯合競選總部成立，與民眾合照。記者林佳彣／攝影
民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋競總副主委王世堅（左）3日上午出席沈和議員林亮君的聯合競選總部成立，與民眾合照。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」聲勢看漲，行政院長卓榮泰日前公開秀出「艦隊船員證」，民進黨立委昨天更在院會集體應援「順洋流」，國會殿堂彷彿造勢場合；但媒體捕捉到，擔任沈伯洋競總副主委的立委王世堅沒有加入應援行列，反而獨自背對綠委低頭滑手機，應援T恤就擱桌上。王世堅的背影，與民進黨自嗨氣氛形成強烈對比。

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民進黨鼓吹洋流，藍營質疑大罷免既視感，綠委和名嘴配合演出，只差沒合唱「來來來，怎麼樣！」民進黨宣稱溫暖洋流，但網軍仇恨出征不同意見者、抵制鬍鬚張，側翼一度要上演「狸貓換太子」，揶揄對手蔣萬安的身世；洋流固然捲動同溫層熱度，但去年大罷免「32：0」的失敗鬧劇，台北市選民並未失憶。

去年大罷免風暴，賴清德總統下達軍令狀後，民進黨全黨總動員，王世堅始終沒有完全順著黨意走，他曾獨排眾議反對「仇恨式罷免」，主張政治不能無止境撕裂社會，被網友封為民進黨「最後的良心」。

726罷免落幕後，王世堅一度主張823罷免應該撤案，認為國家不應繼續政治鬥爭。王世堅也心知肚明，即使他的說法獲得高度民意支持，甚至參選台北市長呼聲高，但聽在民進黨高層耳裡恐怕格外刺耳。

對於黨內不同意見，民進黨不分區立委王義川曾發文嗆聲「黨主席已下令，不服從命令的，滾啦！」綠委林楚茵也補刀，「不拚難道投降嗎？吃裡扒外就再見不送！」雖然沒有點名，但外界普遍解讀是劍指王世堅，政治黨同伐異，民進黨修理自己人也不手軟。

民進黨立委昨天集體在議場穿上洋流「順T」，媒體拍到唯獨王世堅沒有隨波逐「流」。對於外界質疑「逆洋流」，王世堅今天緊急出面喊冤，「我在做選民服務」，他完全不知道要唱歌，希望反對黨不要見縫插針。

王世堅沒有同框順洋流是事實，他的說詞能否服眾，自然是信者恆信、不信者恆不信。

不過，傳統的民進黨大鳴大放，跟總統、黨主席唱反調也大有人在；曾幾何時，民進黨宛如一言堂，不同意見者常被視為不合群的異類，甚至貼上「不愛台灣」標籤，如果連黨性堅強的王世堅都不能成為「孤勇者」，黨內更無人敢逆層峰。

從去年大罷免到今日的大洋流，毫無疑問，王世堅支持民進黨，也跟沈伯洋是同一陣營，但不代表對每一項黨意都要照單全收，對每一項民粹操作都要無條件背書。真正的民主，不是每個人都穿一樣衣服、喊一樣口號，即使在同一艘船上，也要有人提醒船長，風向可能改變，洋流未必也一帆風順。

民進黨「全黨順洋流」是選戰策略，但一個民主政黨，也該容得下不完全順潮流的異見。若全黨的字典只剩下「順從」，民進黨的洋流恐離創黨精神愈漂愈遠。

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