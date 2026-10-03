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影／謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 拚市長議員關鍵席次

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影
謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介與市議員參選人李佳蓉，今天在新化成立國民黨在台南第一個市長、議員聯合競選服務處。謝龍介、市議員林燕祝民眾黨台南市黨部主委顏耀星等站台並贈吉祥物，「展現藍白同台、團結出發的氣勢」。

2026九合一選舉

國民黨目前在第五選區沒有市議員，李佳蓉表示，將從家鄉新化出發，力拚大南科第五選區關鍵一席，並與謝龍介攜手爭取政黨輪替、翻轉大台南。

成立大會由謝龍介、林燕祝陪同李佳蓉大進場，林燕祝為昔日幕僚李佳蓉披參選彩帶，象徵8年師徒情與服務精神的傳承。李佳蓉跟隨林燕祝從選民服務、陳情協調、地方建設，到議會、市政議題及預算監督，累積基層實務經驗。

李佳蓉說，「8年前跟著燕祝議員學習如何服務鄉親；8年後由她為我披上彩帶，對我來說，不只是儀式，更是責任與傳承。」8年的歷練，更清楚鄉親需要的是找得到人、聽得懂問題，更要有能力解決問題。從幕僚到候選人，改變的是位置，不變的是服務地方的初心。

謝龍介授予戰旗，象徵出征。李佳蓉表示，這面戰旗代表的不只是一場選舉，更是一份對家鄉的責任。自己是土生土長的新化女兒，家在這裡、根也在這裡，因此選擇回到自己成長的地方參選，要把過去8年累積的經驗帶回家鄉，服務新化、新市、善化、安定、山上的鄉親。

李佳蓉說，從幕僚走到第一線，她更珍惜每一次鄉親給予的鼓勵與機會，自己是這次第五選區唯一的新人，也是國民黨在大南科區唯一提名的女性參選人，「我是新人，但不是沒有經驗的新人。」她說，自己沒有政治世家的背景，能帶上選戰的，就是8年一步一步累積的基層歷練與服務經驗，希望以「有經驗的新人、年輕的即戰力」爭取鄉親認同，力拚第五選區最年輕的一席，也為國民黨爭取大南科關鍵席次，「為年輕即戰力，留一席」。

謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影
謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影

謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影
謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影

謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影
謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影

謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影
謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影

謝ㄇ龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影
謝ㄇ龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影

謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影
謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影

謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影
謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影

謝龍介 議員 2026九合一選舉 台南市選舉 林燕祝 國民黨 民眾黨

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