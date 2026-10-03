影／謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 拚市長議員關鍵席次

國民黨台南市長參選人謝龍介與市議員參選人李佳蓉，今天在新化成立國民黨在台南第一個市長、議員聯合競選服務處。謝龍介、市議員林燕祝、民眾黨台南市黨部主委顏耀星等站台並贈吉祥物，「展現藍白同台、團結出發的氣勢」。

國民黨目前在第五選區沒有市議員，李佳蓉表示，將從家鄉新化出發，力拚大南科第五選區關鍵一席，並與謝龍介攜手爭取政黨輪替、翻轉大台南。

成立大會由謝龍介、林燕祝陪同李佳蓉大進場，林燕祝為昔日幕僚李佳蓉披參選彩帶，象徵8年師徒情與服務精神的傳承。李佳蓉跟隨林燕祝從選民服務、陳情協調、地方建設，到議會、市政議題及預算監督，累積基層實務經驗。

李佳蓉說，「8年前跟著燕祝議員學習如何服務鄉親；8年後由她為我披上彩帶，對我來說，不只是儀式，更是責任與傳承。」8年的歷練，更清楚鄉親需要的是找得到人、聽得懂問題，更要有能力解決問題。從幕僚到候選人，改變的是位置，不變的是服務地方的初心。

謝龍介授予戰旗，象徵出征。李佳蓉表示，這面戰旗代表的不只是一場選舉，更是一份對家鄉的責任。自己是土生土長的新化女兒，家在這裡、根也在這裡，因此選擇回到自己成長的地方參選，要把過去8年累積的經驗帶回家鄉，服務新化、新市、善化、安定、山上的鄉親。

李佳蓉說，從幕僚走到第一線，她更珍惜每一次鄉親給予的鼓勵與機會，自己是這次第五選區唯一的新人，也是國民黨在大南科區唯一提名的女性參選人，「我是新人，但不是沒有經驗的新人。」她說，自己沒有政治世家的背景，能帶上選戰的，就是8年一步一步累積的基層歷練與服務經驗，希望以「有經驗的新人、年輕的即戰力」爭取鄉親認同，力拚第五選區最年輕的一席，也為國民黨爭取大南科關鍵席次，「為年輕即戰力，留一席」。

謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影

謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影

謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影

謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影

謝ㄇ龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影

謝龍介、李佳蓉台南首場聯合競選服務處成立 要拚市長與議員關鍵席次。記者周宗禎／攝影