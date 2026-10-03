好漢連線出擊！彰化綠營莊陞漢率江炳輝、林志儒、周平揮棒拚連任

競選連任的彰化縣議員莊陞漢，與市民代表江炳輝、林志儒、周平組成「好漢連線」，今天成立聯合競選總部，由立委黃秀芳為他們披上彩帶出征，前縣長周清玉、民進黨籍縣長參選人陳素月分別送上「甘蔗」、「球棒」，祝福團隊揮出全壘打，成功連任。

總部成立大會在彰化市生活藝文館旁封街舉辦，請來前職籃啦啦隊Shiny Girls的安安、其其等人熱舞助陣。莊陞漢現場播放政績影片，強調任內與立委黃秀芳共同爭取中央挹注選區內重要建設及補助超過22億7千萬元，並針對教育、交通、民政、建設、青年、農業、環保等縣政議題持續質詢、追蹤，為彰化市、花壇鄉、芬園鄉居民把關。

南區代表江炳輝表示，他不只關心人，也特別注重動保議題，要讓彰化市成為對毛小孩更友善的城市。東區代表林志儒強調深入基層、關懷弱勢，服務鄉親始終如一。日前跑行程摔傷左腳的西區代表周平，由莊陞漢等人扶上台，強調自己「服務最周到」，要爭取鄉親認同。

黃秀芳說，四人都具深入基層的助理歷練，長期延續她「用心聽、認真做」的服務精神，如今組成「好漢連線」，更要「用肩膀、來承擔」回應鄉親託付，呼籲鄉親支持四人連任，讓優質服務持續、讓地方建設向前。

特別來站台的衛福部次長呂建德則透露自己也是彰化人，彰中畢業後才北上，希望鄉親能讓服務最熱誠的莊陞漢順利連任。

陳素月強調，未來會加速縣政推動腳步，議會也要有議員的支持，呼籲一定要全力支持莊陞漢順利連任。

彰化市長候選人黃柏瑜則表示，會配合陳素月「縣市同心」，推動市政，也需要優質的市民代表江炳輝、林志儒、周平連任來幫忙。