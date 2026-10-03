快訊

疑路面濕滑車速快…花蓮光復糖廠前救護車撞2車 1人命危

彈匣掉地上…寧夏夜市驚傳民眾持槍 警火速趕抵結果曝光

中油宣布下周油價再凍漲 擴大汽、柴油吸收10.1及10.3元

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌跨海金門輔選喊藍白合作 「金門隊」集結吹響地方選戰號角

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣民眾黨主席黃國昌（左三）今天在金門輔選，為「金門隊」造勢，稱讚兩位黨籍縣議員參選人尚文凱（右二）、楊霈璿（左三）共同亮相。記者蔡家蓁／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌（左三）今天在金門輔選，為「金門隊」造勢，稱讚兩位黨籍縣議員參選人尚文凱（右二）、楊霈璿（左三）共同亮相。記者蔡家蓁／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌今天在金門輔選，上午走進金城鎮東門市場掃街拜票，下午則在浯島城隍廟前為「金門隊」造勢，與黨秘書長周榆修及地方參選人共同亮相。黃國昌致詞時把焦點放在「藍白合作」，強調只要有助金門發展、對鄉親有利，在野黨就應該尋求合作空間，為金門爭取更多資源。

2026九合一選舉

民眾黨金門縣黨部今天下午在浯島城隍廟廟埕舉行「金門隊」造勢活動，縣議員第一選區參選人尚文凱、楊霈璿，以及金城鎮鎮民代表參選人汪松威共同出席，現場包括金門縣議會副議長歐陽儀雄、前金城鎮長石兆瑉、浯島城隍廟主任委員楊耀芸等地方人士都到場支持。

黃國昌表示，藍白兩個在野黨可以一起努力為金門打拚，大家攜手合作，為金門這塊土地及所有金門鄉親謀求更好的福利，「這就是在金門政治工作者唯一的任務、唯一的目的。」

他指出，民眾黨與國民黨的合作，只要是民眾黨能夠努力做到的事情，都會全力以赴，不論是在國會推動改革法案，或是在地方及2026年地方選舉的合作，都會以務實態度面對。

黃國昌也強調，民眾黨的風格就是「答應過的事情，一定說到做到」，在野合作最重要的目的，是透過彼此合作真正替人民解決問題、為地方爭取建設，讓民眾獲得更好的生活與福利。

除了今天上午率「金門隊」前往東門市場掃街，沿途向攤商及鄉親握手問候、懇託支持，黃國昌昨天晚間也受國立金門大學學生會邀請，在呂慶安演講廳舉行專題演講，與青年學子及地方民眾交流，連續兩天走訪校園、市場與地方選舉造勢場合。

民眾黨金門縣黨部表示，「金門隊」並非各自作戰，而是希望透過縣議員及鄉鎮民代表參選人的組合，串聯不同選區與基層議題。尚文凱、楊霈璿參選縣議員，汪松威參選金城鎮民代表，翁明惠則投入金寧鄉民代表選舉，盼以不同世代及地方經驗拓展民眾黨在金門的基層組織。

縣黨部表示，未來將持續走入村里、社區、市場，關注交通、醫療、青年、教育、社福、觀光及地方建設等議題，並透過團隊合作、資源共享及議題串聯，將基層聲音帶進地方議會及鄉鎮民代表會。

隨著2026地方選舉進入選戰布局階段，黃國昌此次跨海輔選，不僅替「金門隊」站台，也將藍白合作再次帶進金門地方選舉場域。民眾黨金門縣黨部強調，未來將持續深耕地方，尋求跨越政黨界線的合作空間，盼讓選民看到不同於傳統地方政治的選擇。

台灣民眾黨主席黃國昌（左五）今天在金門輔選，下午在浯島城隍廟前為「金門隊」造勢，與黨秘書長周榆修（左一）及縣議員參選人尚文凱（右四）、楊霈璿（右三）共同亮相。記者蔡家蓁／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌（左五）今天在金門輔選，下午在浯島城隍廟前為「金門隊」造勢，與黨秘書長周榆修（左一）及縣議員參選人尚文凱（右四）、楊霈璿（右三）共同亮相。記者蔡家蓁／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌今天在金門輔選，上午走進金城鎮東門市場掃街拜票，與黨籍縣議員參選人沿街請託拉票。記者蔡家蓁／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌今天在金門輔選，上午走進金城鎮東門市場掃街拜票，與黨籍縣議員參選人沿街請託拉票。記者蔡家蓁／攝影

黃國昌 藍白 2026九合一選舉 金門縣選舉 民眾黨 國民黨 尚文凱

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

柯文哲來了！「雙柯」首度合體 柯志恩喊藍白合：下架新潮流

影／雙柯合體掃陽明市場 柯文哲、柯志恩陪林于凱拜票

鄭麗文澄清「不要幫竹北站台」爭議 邱臣遠、徐欣瑩陣營也發聲了

影／市場掃街獲贈香蕉 柯志恩笑喊「絕對是旗山香蕉」一掃風波陰霾

相關新聞

賴瑞隆不夠穩？蔡英文憂心、賴總統下令不能輸 綠動員嚴防柯志恩複製「韓流」

2026年九合一選舉倒數不到二個月，高雄市長選戰持續升溫，近期部分民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆與國民黨參選人柯志恩支持度接近，除了加深了黨內「高雄不夠穩」的擔憂，也成了黨中央最緊盯選情的地區；黨主席賴清德已下令「高雄絕不能丟」，就連前總統蔡英文四度南下輔選，也曾私下問「高雄會不會掉」？

柯文哲來了！「雙柯」首度合體 柯志恩喊藍白合：下架新潮流

高雄藍白合成形後，國民黨市長參選人柯志恩、民眾黨創黨主席柯文哲「雙柯」今首度合體市場掃街，從檯面上的政治表態走入地方選戰，柯志恩強調，藍白一定要團結合作，下架新潮流；柯文哲對此回應，只要有邀請，他「客隨主便」都會盡量配合。

沈伯洋把毒品和藥品畫上等號？蔣萬安怒：不要拿反毒開玩笑的認知作戰

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」，被質疑核心思想實為「毒品除罪化」。台北市長蔣萬安上午受訪指出，不要拿反毒開玩笑，「這樣的認知作戰，我們不要」。

「我跟蔣萬安的對比明顯」逆轉勝差最後一步 沈伯洋：這步沒有很困難

台北市長蔣萬安力拚連任，今日選舉行程滿檔，民進黨對手沈伯洋也安排一連4場與議員聯合競總成立活動。沈說，選戰已是短兵相接，蔣的聲勢還是很高，自己要能夠逆轉勝，就差最後一步，這步真的沒有很困難。

綠委議場自拍、高歌應援沈伯洋 王世堅低頭滑手機？本人急解釋

民進黨立委昨在立法院議場合體，穿著台北市長參選人沈伯洋的應援上衣、高唱應援歌曲，立委、沈競總副主委王世堅則在一旁低頭滑手機，引發熱議，是否不支持沈伯洋。王世堅今上午喊冤，「我在做選民服務」，他完全不知道要唱歌，希望反對黨不要見縫插針。

影／批蔣萬安發言團隊如防護牆 沈伯洋：市長是解決問題的人

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午出席台北市議員林亮君的聯合競選總部成立大會。活動陣容堅強，包括總統府副秘書長何志偉、陸委會副主委梁文傑、立委王世堅、吳思瑤、吳沛憶、民進黨發言人吳崢及新北市議員顏蔚慈等人皆到場力挺。現場由梁文傑傳遞象徵傳承的火把並授予值星帶，沈伯洋與林亮君隨後在大批支持者簇擁下大進場，沈伯洋並親自授戰旗，展現綠營團結勝選氣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。