黃國昌跨海金門輔選喊藍白合作 「金門隊」集結吹響地方選戰號角

台灣民眾黨主席黃國昌今天在金門輔選，上午走進金城鎮東門市場掃街拜票，下午則在浯島城隍廟前為「金門隊」造勢，與黨秘書長周榆修及地方參選人共同亮相。黃國昌致詞時把焦點放在「藍白合作」，強調只要有助金門發展、對鄉親有利，在野黨就應該尋求合作空間，為金門爭取更多資源。

民眾黨金門縣黨部今天下午在浯島城隍廟廟埕舉行「金門隊」造勢活動，縣議員第一選區參選人尚文凱、楊霈璿，以及金城鎮鎮民代表參選人汪松威共同出席，現場包括金門縣議會副議長歐陽儀雄、前金城鎮長石兆瑉、浯島城隍廟主任委員楊耀芸等地方人士都到場支持。

黃國昌表示，藍白兩個在野黨可以一起努力為金門打拚，大家攜手合作，為金門這塊土地及所有金門鄉親謀求更好的福利，「這就是在金門政治工作者唯一的任務、唯一的目的。」

他指出，民眾黨與國民黨的合作，只要是民眾黨能夠努力做到的事情，都會全力以赴，不論是在國會推動改革法案，或是在地方及2026年地方選舉的合作，都會以務實態度面對。

黃國昌也強調，民眾黨的風格就是「答應過的事情，一定說到做到」，在野合作最重要的目的，是透過彼此合作真正替人民解決問題、為地方爭取建設，讓民眾獲得更好的生活與福利。

除了今天上午率「金門隊」前往東門市場掃街，沿途向攤商及鄉親握手問候、懇託支持，黃國昌昨天晚間也受國立金門大學學生會邀請，在呂慶安演講廳舉行專題演講，與青年學子及地方民眾交流，連續兩天走訪校園、市場與地方選舉造勢場合。

民眾黨金門縣黨部表示，「金門隊」並非各自作戰，而是希望透過縣議員及鄉鎮民代表參選人的組合，串聯不同選區與基層議題。尚文凱、楊霈璿參選縣議員，汪松威參選金城鎮民代表，翁明惠則投入金寧鄉民代表選舉，盼以不同世代及地方經驗拓展民眾黨在金門的基層組織。

縣黨部表示，未來將持續走入村里、社區、市場，關注交通、醫療、青年、教育、社福、觀光及地方建設等議題，並透過團隊合作、資源共享及議題串聯，將基層聲音帶進地方議會及鄉鎮民代表會。

隨著2026地方選舉進入選戰布局階段，黃國昌此次跨海輔選，不僅替「金門隊」站台，也將藍白合作再次帶進金門地方選舉場域。民眾黨金門縣黨部強調，未來將持續深耕地方，尋求跨越政黨界線的合作空間，盼讓選民看到不同於傳統地方政治的選擇。

台灣民眾黨主席黃國昌（左五）今天在金門輔選，下午在浯島城隍廟前為「金門隊」造勢，與黨秘書長周榆修（左一）及縣議員參選人尚文凱（右四）、楊霈璿（右三）共同亮相。記者蔡家蓁／攝影