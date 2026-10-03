藍營猛攻毒品立場 沈伯洋下戰帖給蔣萬安、李四川辯論

藍營這兩天猛攻民進黨台北市長參選人沈伯洋過往發文談毒品的立場，台北市長蔣萬安指他美化毒品、對毒品者開脫。沈伯洋今天下午點名蔣萬安和國民黨新北市長參選人李四川，惡意製造恐慌，還下戰帖可以跟兩人辯論毒品政策，10分鐘以後都沒問題。

沈伯洋下午在Threads發文指出，蔣萬安、李四川惡意製造恐慌，毒品要不要防治？要不要揪出毒癮者？當然要。怎麼揪？有一個作法叫針頭交換和美沙冬治療計畫，最早做的城市是台北市，當時市長是馬英九。

沈伯洋直言，蔣萬安和李四川不討論市政就算了，把他10幾年前介紹這些政策的文章拿來製造恐慌？他的建議是，「我可以一次跟你們兩個人辯論毒品政策，現在開始，隨時都可以。10分鐘以後都沒問題。」

沈伯洋表示，更別說在之前的議會質詢，國民黨議員質詢時，蔣萬安連自己是「台北市毒防中心主任」都不知道。這4年來，市長到底掌握多少台北的反毒工作？不要每次都在記者前面造謠，要講就自己面對面來講比較快。