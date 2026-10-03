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沈伯洋明競總成立 吳思瑤：「洋流」無上限、擔心人潮過多

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午出席與北市議員林亮君的聯合競選總部成立大會，與現場支持者一同大合照。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午出席與北市議員林亮君的聯合競選總部成立大會，與現場支持者一同大合照。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋和議員林亮君的聯合競選總部今成立，現場擺滿千張椅仍不夠，群眾滿溢到人行道、騎樓。沈直呼非常恐怖，笑說自己明天競總沒這麼多人，會有點緊張；競選總幹事吳思瑤估現場超過2000人，也希望明天沈競總成立的台下爆場，「洋流」無上限，但擔心人潮過多。

2026九合一選舉

吳思瑤表示，明天競總成立絕對非常精彩，舞台上的節目就交給團隊策畫，音樂演出有滅火器、吳蓓雅、周自從，演講的講者也是黨內重量級，從總統、副總統到行政院長，黨團總召代表51戰隊帶來祝福，包括競選團隊幹部吳怡農，保證精彩。

她說，台下要爆場，就交給所有「小水滴」的台北市民，下午1時就入場，希望大家能夠提早來。沒有特別預期人數，希望帶著熱情的「洋流」愈多愈好，無上限。

吳思瑤也透露沈伯洋說，如果人潮溢流到中山南北路，他就要唱歌，至於要唱什麼歌則賣個關子，「我作為總幹事，是很有信心，沈伯洋的選舉從來都是比較擔心人過多」，團隊會努力維持秩序和安全，在熱情人潮下，讓大家保有一個欣賞節目的舒適環境。

她坦言，因為明天路權關係，北平東路路幅也比較窄，不是非常大的腹地，大家如果沒座位，可能要站著欣賞節目，真的要說聲抱歉。但團隊增加好幾面LED牆轉播，也有大型車輛可播放節目內容，讓沒辦法擠進搖滾區的民眾觀賞，「明天的場，應當每一處都是搖滾區。」

沈伯洋競總成立大會明天下午2時在北平東路登場，包含賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、民進黨立院黨團總召蔡其昌、沈競總副主委吳怡農等人到場力挺，也安排滅火器、吳蓓雅、周自從演出。

民進黨台北市長參選人沈伯洋和議員林亮君的聯合競選總部今成立，沈競選總幹事吳思瑤估現場超過2000人，也希望明天台下爆場，「洋流」無上限。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋和議員林亮君的聯合競選總部今成立，沈競選總幹事吳思瑤估現場超過2000人，也希望明天台下爆場，「洋流」無上限。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋和議員林亮君的聯合競選總部今成立，現場擺滿千張椅仍不夠，人潮滿溢到人行道、騎樓。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋和議員林亮君的聯合競選總部今成立，現場擺滿千張椅仍不夠，人潮滿溢到人行道、騎樓。記者林佳彣／攝影

沈伯洋 吳思瑤 2026九合一選舉 台北市選舉 林亮君 民進黨

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