黃國昌金門輔選火力全開 批交通部政策急轉彎、農水署「公帑助選」

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天繼續在金門，為黨籍地方公職候選人輔選，除呼籲金門鄉親及在台青年11月28日返鄉投票，也將砲火指向中央政府，從交通違規罰鍰專款專用政策，到農田水利署遭質疑辦活動替特定候選人造勢，連番批評民進黨執政「傲慢與雙重標準」。

黃國昌表示，民眾黨過去在金門獲得不少鄉親支持，主席柯文哲及前次參選立委的尚文凱在上次選舉均有不錯表現；這次地方選舉推出尚文凱、楊霈璿參選縣議員，另有2名鎮民代表候選人，4人長期扎根地方、服務基層。他呼籲在地及旅台金門青年11月28日返鄉投下關鍵一票，支持實際投入地方服務的候選人。

黃國昌首先針對交通部昨天預告修法開火，他說，交通部宣布，未來地方政府獲配的交通違規罰鍰收入，法定提撥比率將由現行至少12%提高至100%，全數專款用於交通安全與執法，並納入道路環境改善及事故分析等項目。

黃國昌說，民眾黨過去即主張「交通罰鍰專款專用」，如今交通部政策轉向，他認為「拿香跟拜還抄半套」，批評政策仍未排除他所認為的錯誤科技執法方向。他並將矛頭指向交通部長陳世凱，批評陳過去反對相關主張，如今政策轉彎，並以中秋連假交通壅塞等情況質疑交通部的施政表現。

另一波砲火則鎖定農田水利署。黃國昌質疑，近期農田水利署辦理活動，涉及公帑宴請地方人士、贈送雞蛋禮盒，活動現場更有農田水利署桃園管理處處長黃華煌等官員上台，為民進黨桃園市長參選人黃世杰喊「凍蒜」。

黃國昌指控，相關活動是假借辦活動名義請客、送禮，並質疑農田水利署動用納稅人的錢替特定候選人造勢，認為已涉及行政中立及選舉公平問題。他要求行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季及法務部長鄭銘謙說明，相關行為是否涉及違反《公務人員行政中立法》，甚至涉及《貪污治罪條例》圖利或選舉賄賂等法律問題。

對於外界質疑，農田水利署過去曾表示，地方農耕供水交流活動屬常態性業務，活動提供國產雞蛋是支持在地農產品，並否認活動是為特定人士助選。

黃國昌表示，他已具名向相關單位檢舉，他今天看到金門地檢署宣導車寫著「檢舉賄選人人有責」，認為檢調就應依法調查，不能「裝聾作啞」。他並批評民進黨面對自家人涉及爭議時，與對待政治對手採取不同標準，反問「難道綠色是原諒的顏色？」強調民眾黨將持續追查，要求相關公權力接受檢驗。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右三）今天在金門為黨籍地方公職候選人輔選，並將砲火指向中央政府，從交通違規罰鍰專款專用政策，到農田水利署遭質疑辦活動替特定候選人造勢，連番批評民進黨執政「傲慢與雙重標準」。記者蔡家蓁／攝影

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天在金門，為黨籍地方公職候選人輔選，黃國昌陪同黨籍縣議員參選人尚文凱與楊霈璿掃街拜票。記者蔡家蓁／攝影

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右）今天在金門，為黨籍縣議員參選人尚文凱（左）站台，與支持者一起高喊「凍蒜」。記者蔡家蓁／攝影

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天在金門，為黨籍縣議員參選人楊霈璿站台，他授旗給楊霈璿，並與支持者一起高喊「凍蒜」。記者蔡家蓁／攝影