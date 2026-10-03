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「韓流抗洋流」明辦首場萬人造勢 李四川：新北只有川流不息
新北市長選戰激戰，國民黨籍參選人李四川明天將在板橋舉辦萬人大造勢，國民黨重量級大咖將助陣，另民眾黨主席黃國昌也將現身力挺，藍白將展現大團結。另立法院長韓國瑜明天也將到場為李四川站台，外界解讀為「韓流」對抗「洋流」。
李四川今午出席新莊區競選總部成立大會，媒體詢問韓國瑜明將到板橋為李助陣，李四川說，很謝謝韓院長明天要來給他加油，他在新北聽到市民對他說新北只有「海納百川」，只有「川流不息」。
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