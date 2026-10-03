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彰化縣長「白馬王子」願加入魏平政競選團隊 藍營士氣大振

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
新北市副市長劉和然（左）到魏平政的社頭鄉競選辦公室，用行動支持魏平政。圖／魏平政競總提供
新北市副市長劉和然（左）到魏平政的社頭鄉競選辦公室，用行動支持魏平政。圖／魏平政競總提供

彰化縣長王惠美心目中理想縣長人選新北市副市長劉和然，昨回家鄉彰化縣與國民黨彰化縣長參選人魏平政見面，交流產業轉型、交通建設、社會福利及地方治理等議題的意見，當場答應加入魏平政縣政顧問團隊，將配合魏平政競選團隊規畫投入基層輔選。

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魏平政競總今表示，劉和然已應允新北市議會定期會議告一段落就南下協助魏平政，昨下午依約前來，除了加入縣政顧問團隊，提供新北市經驗並投入輔選，也提供政策白皮書建言及地方發展後援，助魏平政一臂之力。。

劉和然是竹塘鄉子弟，長期在北部工作，到社頭鄉魏平政的競選辦公室，雙方交流產業轉型等議題的意見。劉和然認為縣長王惠美兩任任期成果斐然，目前處於重要接棒階段，既有建設不能中斷，需要有人承接成果並提出下一階段的發展方向。

劉和然也認為魏平政具備法律專業、30年傳產與國貿經驗的背景，擘畫「彰化正能量、打造台灣第七都」縣政願景，他在新北市工作但身為彰化子弟一直關心家鄉發展，決定加入魏平政的縣政顧問團隊。

魏平政今表示，感謝劉和然專程南下，願意將新北市治理經驗帶進競選團隊，協助充實縣政白皮書和投入基層輔選，對團隊是很大的鼓勵與助力，將周全、務實延續彰化建設，不辜負劉和然和彰化鄉親的期待。

劉和然是竹塘鄉人，家族仍定居竹塘，彰化縣長參選人人選未定案前，王惠美向國民黨中央推薦有一面之緣的劉和然，還願意代為籌募選舉基金，據了解黨主席鄭麗文為此徵詢劉和然多達3次都被堅拒。王惠美未鬆口允諾擔任魏平政競總主任委員，鄭麗文笑稱王惠美沒等到「白馬王子」，劉和然贏得王惠美「白馬王子」的稱號。

彰化 藍營 劉和然 2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 王惠美

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