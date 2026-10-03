影／蔣萬安出席張斯綱競總成立 放送老少津貼利多

台北市長蔣萬安今天出席張斯綱競選總部成立活動， 放送老少津貼利多，除了提出的媽咪懷孕1年都可以使用叫車服務，而且補助的金額提高到10000塊，並且讓懷孕的媽咪有月子加菜金30000塊，長者的敬老卡點數提高600點，明年可以到超商、超市、農會、藥局去採購生活的必需品。

蔣萬安表示，很開心再次來到斯綱舉辦的親子童樂會活動跟大家見面，今天很開心又有氣墊的遊具，歡迎小朋友利用週六的下午跟爸爸媽媽一起前來放放電來玩一玩。張斯綱這4年來在議會非常支持市府推動很多育兒友善的政策，包括首創全國之先推出的好孕專車，讓懷孕的媽咪有免費的叫車服務，今年升級把期程拉長，從很多媽咪懷孕拿到媽媽手冊那一刻開始，一直到產後生了baby以後，1年都可以使用叫車服務，而且補助的金額提高到10000塊。現在還把它優化，成功邀請到uber提供15000車輛，讓叫車的服務更好，而且還會提供兒童座椅，讓媽媽、爸爸帶著小朋友可以搭乘的更安心、更安全。

蔣萬安說，市府想辦法讓懷孕的媽咪有月子加菜金30000塊，因為很多媽媽反應做月子希望不只是調理好身體，還要能夠在情緒上面得到穩定。蔣萬安提到自己三次陪太太做月子的經驗，他表示太太有時候會說其實沒有發生什麼事情，但是就莫名的會突然想哭，情緒會有一些波動，希望月子加菜金讓媽咪在坐月子的時候有更好的月子餐，可以有相關的營養品補充，可以照顧所有辛苦的媽媽。

蔣萬安也說，台北市政府也推出第二胎公托準公托免費，減輕爸爸媽媽的負擔，而且也希望有一個baby以後，幫他再添一個弟弟妹妹能夠無後顧之憂，過去可能顧慮到經濟壓力，現在讓市府陪著爸爸媽媽，一路讓孩子安全快樂的成長。今天現場也有很多阿公、阿嬤一些長輩，大家四年前反映，重陽敬老禮金，自己上任不但恢復加碼85歲長輩3000元，這是對長輩的尊重，以及敬老卡點數提高600點以外，明年可以到超商、超市、農會、藥局去採購生活的必需品，而且很多長輩反映，用不完點數沒辦法累積，市府克服一切困難，未來點數沒用完，可以累積繼續使用。

台北市長蔣萬安（中）今天出席張斯綱（左）競選總部成立活動，會前受訪。記者邱德祥／攝影

台北市長蔣萬安（右）今天出席張斯綱（中）競選總部成立活動， 放送老少津貼利多，台北市議議長戴錫欽（左）也前來相挺。記者邱德祥／攝影

台北市長蔣萬安（右）今天出席張斯綱（中）競選總部成立活動， 放送老少津貼利多，台北市議議長戴錫欽（左）也前來相挺。記者邱德祥／攝影